Ikon sepak bola Inggris Kevin Keegan (75) meninggal dunia

Kevin Keegan meninggal dunia pada Senin di usia 75 tahun, demikian dilaporkan media Inggris. Mantan pemain legendaris Liverpool dan pelatih tim nasional Inggris ini telah menderita kanker selama beberapa waktu.

''Dengan hati yang sangat berduka, saya menyampaikan kabar ini atas nama keluarga Keegan. Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan bahwa Kevin Keegan telah meninggal dunia pada usia 75 tahun. Mantan pemain dan pelatih timnas Inggris ini berjuang melawan kanker dan di saat-saat terakhirnya dikelilingi oleh istri serta putri-putrinya,'' tulis jurnalis Pete Graves di X.

“Kevin, yang dua kali memenangkan Ballon d’Or, adalah suami, ayah, dan kakek yang sangat dicintai. Keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis Kevin yang luar biasa atas semua dukungannya. Ini adalah masa yang sangat sulit dan keluarga memohon agar diberi ruang dan privasi,” tambah Graves dalam laporannya.

Keegan meraih berbagai penghargaan sebagai pemain bersama Liverpool dan juga sangat sukses saat membela Hamburger SV. Selama membela klub Jerman tersebut, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia pada tahun 1978 dan 1979.

Keegan yang lahir di Yorkshire juga pernah bermain untuk Southampton dan Newcastle United. Pesepakbola yang lincah ini berhasil mencatatkan 63 penampilan internasional untuk Inggris.

Pada tahun 1996, Keegan sebagai manajer hampir meraih gelar juara liga bersama Newcastle United. Namun, Manchester United akhirnya berhasil menjadi juara. Ia kemudian kembali sebagai manajer dan juga memimpin Fulham serta Manchester City.

Sebagai pelatih tim nasional, ia membawa Inggris berlaga di EURO 2000, yang berakhir di babak penyisihan grup. Beberapa bulan kemudian, Keegan mengajukan pengunduran diri, setelah kekalahan 0-1 dari Jerman di Wembley.