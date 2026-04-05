Ihattaren: "Apa yang sudah dia capai? Itu bukan statistik Saibari"

Mohamed Ihattaren selalu senang menonton Kees Smit. Namun, gelandang serang Fortuna Sittard ini juga langsung menekankan bahwa pemain muda AZ tersebut masih harus membuktikan diri di level tertinggi.

''Saya benar-benar menganggapnya sebagai pemain yang menarik,'' kata Ihattaren membuka pembicaraan di Goedemorgen Eredivisie, lalu langsung menambahkan: ''Di Belanda, hype itu cepat sekali muncul, terutama jika kamu adalah talenta muda.''

“Di Ajax ada beberapa yang pindah ke luar negeri. Donny van de Beek, dan masih bisa disebutkan beberapa lagi. Dan langkah itu ternyata terlalu tinggi. Saya harap Smit bisa mengambil langkah selanjutnya yang bagus,” kata gelandang tersebut, yang mendengar Hans Kraay junior menyarankan agar pemain AZ itu lebih baik tetap bermain di Eredivisie untuk sementara waktu.

''Apa yang sudah dia capai?'' tanya Ihattaren dengan lantang. ''Itu bukan statistik Saibari. Saya benar-benar menganggapnya pemain hebat, tapi itu bukan statistik Saibari. Dia tidak membawa AZ jadi juara, atau menunjukkan kemampuannya di Ajax, PSV, atau Feyenoord. Dari AZ ke Real Madrid, ya.''

Rekan diskusi Mario Been membela Smit. Analis tersebut mencatat bahwa terutama pihak luar sangat sibuk membicarakan Smit, sementara gelandang AZ yang baru saja debut di timnas Belanda itu tetap tenang.

''AZ menargetkan angka fantastis untuk Smit. Dan Ajax, PSV, serta Feyenoord tidak akan membayarnya,'' kata Ihattaren mengakhiri diskusi. Smit saat ini dinilai Transfermarkt sebesar 25 juta euro.