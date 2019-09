Sulit Juara Di Inter Milan, Mauro Icardi Ingin Berprestasi Bersama Paris Saint-Germain

Icardi merasa senang bermain untuk tim juara seperti PSG dan berharap bisa bertahan secara permanen.

Mauro Icardi membeberkan alasan besar di balik keputusan meninggalkan Milan dan bergabung dengan pada musim panas ini.

Striker 26 tahun asal tersebut mengakhiri ikatan dengan Nerazzurri setelah dipinjam PSG untuk musim 2019/20 secara penuh dengan opsi pembelian permanen €70 juta.

Di musim terakhirnya membela Inter, bumbu kontroversi tentang perpanjangan kontrak mewarnai perjalanan Icardi. Setelah sempat dicopot sebagai kapten oleh pelatih sebelumnya, Luciano Spalletti, puncaknya musim ini ia kehilangan tempat setelah tidak masuk skema juru taktik anyar, Antonio Conte.

"Saya mencapai tahun ketujuh bersama Inter, impian saya adalah bermain di Liga Champions bersama Inter, itu terwujud," buka Icardi kepada Canal+.

"Kami sulit juara. Kami tidak menjuarai apa pun tapi saya bertahan, saya mencetak banyak gol."

"Dan ini merupakan waktu bagi saya untuk bermain bersama tim juara. Bergabung dengan tim yang punya banyak sekali pemain hebat adalah yang saya inginkan."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"I got to my seventh year with Inter, my dream was to play in the with Inter, it came true. We did not win much. We did not win anything but I stayed, I scored goals," he added.

"Saya baru bergabung, tapi ketika Anda bergabung dengan sebuah opsi [untuk bertahan secara permanen], Anda mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik agar dibeli. Jadi, kita lihat musim panas tahun depan."