Mathieu Bodmer, direktur olahraga baru klub Prancis Caen, memuji proyek yang dipimpin keluarga Kylian Mbappe di klub tersebut, seraya menjelaskan bahwa salah satu langkah paling mencolok yang menarik perhatiannya adalah keputusan Fayza Lamari, ibunda bintang Real Madrid itu, untuk melarang penggunaan telepon genggam di dalam pusat pembinaan.

Menurut jaringan"RMC" Prancis, Bodmer, yang kembali ke klub lamanya setelah meninggalkan Le Havre, bertujuan mengembalikan Caen ke divisi kedua, dengan fokus membangun proyek jangka panjang yang dimulai dari sektor pemain muda hingga tim utama.

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Bodmer menambahkan bahwa proyek yang dipresentasikan kepadanya oleh presiden klub, Ziad Hammoud, dan Fayza Lamari, menjadi salah satu alasan utama persetujuannya untuk kembali ke Caen.

Ia mengatakan: "Proyek mereka dengan para pemain muda menarik minat saya. Andai kalian melihat apa yang dicurahkan dalam pendidikan, tempat tinggal, dan nutrisi. Fayza (Lamari) melarang telepon genggam di pusat pembinaan, dan itu keputusan yang hebat, para pemain muda berbicara dan hidup bersama."

Ia menjelaskan bahwa ia belum bertemu Kylian Mbappe sejak menjabat, tetapi ia berharap dapat menyampaikan sebuah pesan kepadanya, dengan berkata: "Kepuasan terbesar saya adalah mengatakan kepada Kylian: Dengar, jangan pusingkan kami, kami akan menanganinya, terima kasih atas dana yang kau berikan pada awalnya. Kami akan berusaha mengembalikan klub ini kepadamu dalam kondisi sebersih mungkin."

Caen, di bawah asuhan pelatihnya Gael Clichy, akan memulai perjalanannya di divisi ketiga Prancis pada Jumat mendatang, ketika menjamu Valenciennes dalam pembukaan musim.

Mbappe dan keluarganya sebelumnya telah mengakuisisi sekitar 80% saham klub melalui dana investasi milik mereka pada musim panas 2024.