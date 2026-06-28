Ibrahimović: Messi mengubah setiap pertandingan menjadi pertunjukan yang luar biasa

Bintang Swedia yang telah pensiun, Zlatan Ibrahimović, menegaskan bahwa pemain Argentina Lionel Messi memiliki kemampuan yang konsisten dan tak pernah berubah untuk mengubah setiap pertandingan yang ia mainkan menjadi pertunjukan yang luar biasa.

Dalam analisisnya mengenai Piala Dunia melalui jaringan "Fox Sports", pada Messi, setelah Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 sehingga "La Tango" menyelesaikan babak penyisihan grup dengan catatan sempurna berkat ikon besar mereka, meskipun kali ini ia tidak perlu turun sebagai starter; Leo masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dari tendangan bebas pada menit ke-80.

Ibrahimović mengatakan: “Nilai gol ini melampaui sekadar angka skor pertandingan. Di saat Argentina menguasai jalannya pertandingan, kemunculan Messi mengubah kenangan malam itu. Dia tidak perlu memikul beban tim sendirian selama 90 menit atau menyelamatkan situasi kompetitif yang mendesak; cukup beberapa menit di lapangan hijau saja sudah cukup baginya untuk memicu sorakan yang biasa terdengar di tribun, serta meninggalkan kesan kehadiran yang luar biasa dalam momen istimewa ini."

Mantan penyerang Swedia itu mengakui adanya margin kesalahan dari kiper dalam adegan gol tersebut, sebuah analisis yang juga disetujui oleh bintang Prancis Thierry Henry. Namun, ia ingin melangkah lebih jauh dari analisis teknis, di mana Ibrahimović menyatakan: “Ketika kita berbicara tentang Messi, ada dimensi emosional yang tak bisa diukur hanya dengan menonton ulang tayangan televisi; sebab, meskipun kiper melakukan kesalahan, dan bola tampak bisa dihalau, atau dianggap sekadar momen biasa dalam pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya, pengaruh Messi tetap tak tergoyahkan; ia tampil, mencetak gol, dan para penonton pulang dengan gembira.”

Ia menyimpulkan: “Messi telah mencapai tahap di mana kontribusinya tampak seperti rutinitas harian, namun ini adalah rutinitas yang sangat luar biasa. Jika ia bermain sebagai starter, ia membuat perbedaan; jika masuk sebagai pemain pengganti, ia melakukan hal yang sama; jika Argentina mendominasi, ia meninggalkan jejaknya; dan jika pertandingan membutuhkan kilasan terakhir, ia yang menciptakannya. Di usia 39 tahun, ia tidak perlu membuktikan segalanya setiap hari, tetapi setiap penampilannya bersinar seolah-olah itu adalah keputusan penentu.”