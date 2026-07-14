Ibrahimović menyerang Rudi García: Kamu harus malu pada dirimu sendiri

Zlatan Ibrahimović, legenda Swedia, menyerang pelatih tim nasional Belgia, Rudi García, dan menyalahkan dia atas tersingkirnya tim nasional negaranya dari Spanyol di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Mantan penyerang Swedia berusia 44 tahun itu, melalui jaringan "Fox Sports", mengkritik keputusan Rudi Garcia untuk mengganti Thibaut Courtois setelah kiper tersebut mengalami cedera, meskipun Courtois menegaskan setelah pertandingan bahwa ia tidak ingin meninggalkan lapangan.

Kortua mengatakan, dalam pernyataannya di zona campuran setelah kekalahan (2-1) dari Spanyol: "Saya masih bisa terus bermain, tapi saya tidak bisa menendang bola dengan keras. Keputusan pelatih untuk mengganti saya adalah karena saya belum dalam kondisi prima. Saya merasa baik-baik saja saat menahan bola, tapi ketika mulai menendang bola dengan keras menggunakan kaki, saya merasakan masalahnya semakin parah, jadi saya berhenti."

Dia menambahkan: “Saya memberitahunya bahwa saya ingin terus bermain, tapi karena saya tidak mampu mengeksekusi umpan-umpan panjang—yang merupakan cara bermain yang kami inginkan hari ini—pelatih memutuskan untuk mengganti saya. Tidak ada masalah, itu keputusan beliau, dan yang terpenting selalu adalah kepentingan tim.”

Rudi Garcia memutuskan untuk menempatkan kiper Real Madrid itu di bangku cadangan dan memasukkan Sen Laminz, namun kiper Manchester United berusia 24 tahun itu melakukan kesalahan saat menghadapi tendangan Pau Kobarsi, yang dimanfaatkan oleh Mikel Merino untuk mencetak gol yang membawa Spanyol meraih kemenangan.

Ibrahimović tidak ragu-ragu menyalahkan Rudi García atas kekalahan tersebut, dengan mengatakan: “Saya menyalahkan pelatih tim nasional Belgia (Rudi García) atas kekalahan ini.”

Penyerang asal Swedia itu menambahkan: “Apakah alasannya karena Laminz bermain di Manchester United, sementara Mike Benders bermain di Strasbourg? Ini bukanlah cara yang seharusnya dalam memilih kiper tim nasional, terutama setelah apa yang terjadi kemudian.”

Ibrahimović melanjutkan serangannya yang tajam, dengan mengatakan: “Laminz dinilai terlalu tinggi. Ini memalukan. Kalian harus malu pada diri sendiri, kamu dan pelatih kiper!”

Di sisi lain, Rudi Garcia menegaskan keputusannya untuk mengganti Courtois dan menurunkan Laminz, sambil menekankan: “Saya tidak menyesal sama sekali. Di Piala Dunia, seorang pemain harus siap 100%. Saya tidak akan pernah menurunkan pemain yang tidak dalam kondisi fisik terbaiknya.”