Ibrahimović: Hakimi pantas mendapat kartu merah saat melawan Brasil

Zlatan Ibrahimović, legenda AC Milan, berpendapat bahwa Achraf Hakimi, bintang Maroko, pantas mendapat kartu merah dalam laga melawan Brasil, hari Minggu ini, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Ibrahimovic, yang menjadi analis pertandingan di saluran "Fox Sports", mengatakan: "Hakimi melakukan tekel ceroboh ke pergelangan kaki Vinicius dengan bagian bawah sepatunya... Ketika saya melihat tayangan ulangnya, reaksi pertama saya sederhana: wasit seharusnya bertindak dan mengusirnya."

Dia menambahkan: "Ini bukan soal reputasi atau waktu pertandingan, tapi keselamatan pemain. Penyerang itu sudah melewatinya, bahaya sudah jelas, dan tekel Hakimi terlambat sekali."

Wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, mendapat kritik tajam setelah memimpin pertandingan antara Maroko dan Brasil di Piala Dunia 2026. Situs "Archivo Far" dari Spanyol yang khusus membahas wasit memberinya penilaian rendah, hanya 3 dari 10 poin, dengan alasan bahwa tim Brasil mengalami ketidakadilan yang besar.

Situs tersebut menegaskan bahwa Vinticic gagal menyesuaikan diri dengan level pertandingan, dengan menyebutkan bahwa ia melakukan beberapa kesalahan penilaian yang memicu kontroversi dan menimbulkan ketidakpuasan para pemain kedua tim, dalam pertandingan yang berakhir imbang antara Atlas Lions dan Seleção.

Laporan tersebut menilai bahwa kesalahan wasit yang paling mencolok adalah tidak memberikan kartu merah langsung kepada Achraf Hakimi pada babak pertama, setelah melakukan tekel keras terhadap Vinícius Júnior. Situs tersebut menganggap bahwa bek sayap Maroko itu menancapkan paku sepatunya ke bagian dalam pergelangan kaki pemain Brasil tersebut dalam insiden yang seharusnya berujung pada pengusiran langsung.

Kontroversi semakin memanas setelah Vinticic tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, dan wasit video (VAR) juga tidak turun tangan untuk meninjaunya, yang menurut laporan tersebut merupakan bukti penurunan kualitas wasit asal Slovenia tersebut belakangan ini.