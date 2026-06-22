Ibrahimović: Bintang Barcelona adalah pemain terbaik di dunia

Zlatan Ibrahimović, penasihat AC Milan dan mantan pemain Rossoneri serta Barcelona, berpendapat bahwa salah satu bintang Barcelona saat ini adalah pemain terbaik di dunia.

Ibrahimović mengatakan dalam wawancara dengan "Fox Sports": "Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia."

Ia menambahkan: “Setiap kali Yamal menerima bola, ia menghadapi tantangan, baik ada satu, dua, atau tiga orang di depannya.”

Yamal, yang akan genap berusia 19 tahun bulan depan, mencetak gol pada menit kesepuluh saat negaranya menang 4-0 atas Arab Saudi di Grup H, kemarin Minggu.

Ini merupakan gol pertama Yamal dalam kariernya di Piala Dunia, pada penampilan pertamanya sebagai starter di ajang tersebut dan penampilan keduanya secara keseluruhan di turnamen ini.

Yamal sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang mengejutkan Spanyol pada 15 Juni melawan Kap Verde, saat ia mengalami cedera otot paha belakang, dan ia juga hanya bermain satu babak melawan Arab Saudi karena alasan yang sama.

Ibrahimović menyampaikan pandangannya setelah kemenangan Spanyol, dengan mengatakan: “Perbedaan antara pertandingan pertama dan kedua adalah Yamal, karena ia menawarkan sesuatu yang menurut saya tidak dimiliki oleh siapa pun, yaitu kreativitas. Ia hanya bermain selama 45 menit, tetapi semua orang tahu bahwa ketika Anda bermain melawan Spanyol, Anda harus waspada; mereka adalah juara Eropa.”



