Dalam langkah yang mengakhiri gelombang spekulasi seputar masa depannya, Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid dan tim nasional Maroko, memutuskan untuk tetap bertahan di ibu kota Spanyol setidaknya hingga tahun 2030, menolak godaan dari Juventus Italia dan klub-klub Eropa lainnya, untuk memfokuskan upayanya memimpin Timnas Maroko di Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Amerika Utara.

Menurut laporan surat kabar "Marca" Spanyol, perpanjangan kontrak sang pemain telah selesai, dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Real Madrid, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai tanggapan tegas terhadap rumor yang mengaitkannya dengan kepergian, serta penegasan atas hubungan yang kuat antara pemain dan klub.

Juventus sempat menunjukkan minat serius untuk membawa Diaz kembali ke Serie A, mengingat jejak besar yang ia tinggalkan selama masa gemilangnya bersama Milan. Namun, komitmen sang pemain terhadap Real Madrid tetap kokoh, di tengah performa luar biasa yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa.

Diaz mengakhiri musimnya bersama Los Blancos dengan gemilang, di mana ia menampilkan performa menonjol pada paruh kedua musim, dan memainkan peran sentral dalam periode terbaik tim di bawah asuhan pelatih Arbeloa, di mana ia tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan berturut-turut sebagai penyerang palsu, menghubungkan lini-lini dan mendukung Vinícius saat Mbappé absen, meskipun mimpi Liga Champions berakhir di Munich.

Saat ini, fokus Diaz tertuju pada memimpin timnas Maroko di Piala Dunia, sebuah target yang telah ia tetapkan sejak dipilih mewakili Atlas Lions, terutama setelah penampilannya yang gemilang di Piala Afrika terakhir, di mana ia dinobatkan sebagai top skor turnamen dengan 5 gol, dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen, meskipun tersingkir secara kontroversial melalui adu penalti.

Maroko akan memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia hari ini, Sabtu, melawan Brasil, juara dunia lima kali, dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu pertandingan tersulit di babak penyisihan grup, di grup yang juga mencakup Skotlandia dan Haiti.