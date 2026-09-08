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Ibrahim Diaz Starter Menghadapi Inter, Mourinho Atasi Sanksi Larangan Main dengan Formasi Baru

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
B. Diaz
J. Mourinho
T. Alexander-Arnold
Spanyol
Italia
Maroko
Portugal
Inggris

Ide berbeda dari Special One

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu, pada laga pertama fase pertama Liga Champions Eropa.

Pemain asal Maroko, Brahim Diaz, tampil sebagai starter di lini serang Los Blancos, bersama trio Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior.

Real Madrid kehilangan 3 pemain tengah karena akumulasi kartu, yaitu: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, dan Arda Guler, yang membuat Mourinho mengandalkan Trent Alexander-Arnold di lini tengah.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Courtois.

Lini pertahanan: Dumfries, Huijsen, Konate, Kukurella.

Lini tengah: Valverde, Arnold, Bellingham.

Lini serang: Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Di sisi lain, duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram memimpin lini serang Inter dalam laga menghadapi Real Madrid.

Berikut susunan pemain Nerazzurri yang dipimpin pelatihnya, Cristian Chivu:

Penjaga gawang: Martinez.

Lini pertahanan: Bastoni, Bisseck, Pavard.

Lini tengah: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Augusto.

Lini serang: Lautaro Martinez, Thuram.

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