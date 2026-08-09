Pemain asal Brasil, Roger Ibanez, mengejutkan manajemen Al-Ahli Saudi dengan keputusan baru terkait masa depannya, setelah ia menuntaskan sikapnya terhadap tawaran dari Inggris yang diterimanya dalam periode terakhir, sehingga memberikan dorongan kuat bagi "Al-Raqi" sebelum bergulirnya musim baru.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, Ibanez menolak tawaran dari klub Inggris Aston Villa, seraya menegaskan keinginannya untuk bertahan bersama Al-Ahli dan tidak meninggalkan barisan tim pada periode ini.

Sikap bek asal Brasil ini muncul meski Aston Villa berminat mendapatkan jasanya, di saat masa depan pemain tersebut menjadi bahan pembahasan di dalam lingkungan klub Al-Ahli, terlebih dengan keinginan klub-klub Eropa untuk merekrut salah satu elemen paling menonjol di lini belakang.

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Manajemen Al-Ahli tidak sekadar menunggu keputusan Ibanez, melainkan bergerak untuk mengamankan keberlanjutannya, dengan menaikkan gaji yang ditawarkan kepada pemain dalam proposal baru, sebagai upaya meyakinkannya untuk melanjutkan petualangannya bersama tim.

Ibanez merupakan salah satu elemen penting dalam susunan tim Al-Ahli, terutama karena kekuatan fisik yang dimilikinya dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di lini belakang, sehingga mempertahankannya menjadi keuntungan penting bagi tim sebelum musim dimulai.









Dengan keputusan ini, tampaknya Ibanez memilih melanjutkan proyeknya bersama Al-Ahli ketimbang menjalani petualangan baru di Liga Inggris, sehingga menutup pintu bagi salah satu tawaran paling menonjol yang datang kepadanya selama periode transfer saat ini.

Langkah ini muncul di saat Al-Ahli berupaya mempertahankan pilar-pilar susunan timnya, setelah tim tersebut mengalami banyak perubahan selama musim panas, sehingga bertahannya Ibanez menjadi pesan yang jelas bahwa "Al-Raqi" masih mampu mempertahankan bintang-bintangnya meski ada ketertarikan dari Eropa.

Perlu diingat bahwa pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mantan pelatih Al-Ahli, meninggalkan kursi kepelatihan Al-Raqi beberapa hari lalu untuk menuju klub Inggris Newcastle United.