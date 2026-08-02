Adi Hütter, pelatih baru SGE, kini akhirnya menutup rapat peluang kepindahan Baum pada musim panas ini. "Dia bertahan di sini," tegas Hütter setelah kemenangan 1-0 Frankfurt dalam laga uji coba di markas klub divisi tiga Waldhof Mannheim pada Sabtu. "Dia adalah pemain dari akademi sendiri. Dan pemain muda seperti itu juga harus diberi kesempatan jika dia memiliki kualitas yang sesuai - dan dia punya itu."

Baum, yang musim lalu nyaris tak mendapat kesempatan bermain di Frankfurt, dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan beberapa klub. Hamburger SV disebut melakukan pendekatan secara serius, sementara di Dortmund Baum juga tampaknya menjadi pembahasan. Beberapa hari lalu Sky melaporkan, bahwa direktur olahraga BVB Ole Book telah mengusulkan pemain 20 tahun itu sebagai kemungkinan rekrutan baru. Namun setelah pernyataan Hütter, Borussia kini bisa menghemat upaya konkret untuk memboyong pemain Frankfurt itu.

Pelatih asal Austria itu, yang sudah pernah menangani Eintracht dari 2018 hingga 2021 dan kini kembali, sepenuhnya yakin dengan kesan yang ditinggalkan Baum dalam persiapan sejauh ini. "Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya ingin membentuk penilaian saya sendiri tentang dia," tegas Hütter, sambil menyinggung situasi sulit yang belakangan dialami sang youngster di klub asal Hessen tersebut.

Elias Baum: Setelah masa peminjaman yang kuat di Elversberg, datang kekecewaan di Frankfurt

Baum merupakan produk akademi SGE dan berharap mendapat banyak waktu bermain pada musim lalu, setelah masa peminjaman ke SV Elversberg pada 2024/25 berjalan sangat baik. Dari masa bersama di Saarland itulah Book, yang pindah dari Elversberg ke Dortmund pada Maret, sangat mengenal Baum. Untuk klub yang saat itu bermain di divisi dua tersebut, yang secara sensasional berhasil promosi ke Bundesliga pada Mei, pemain kelahiran Frankfurt itu tampil konsisten meyakinkan. Dalam total 37 penampilan untuk Elversberg, Baum mencatatkan tiga gol dan delapan assist.

Namun, setelah kembali ke Eintracht, segalanya sama sekali tidak berjalan baik bagi Baum pada musim yang baru saja berakhir, karena baik Dino Toppmöller maupun penggantinya Albert Riera tidak mengandalkannya. Turut terhambat masalah cedera, pada akhirnya ia hanya membukukan total 71 menit bermain yang tersebar dalam lima pertandingan kompetitif.

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Di bawah Hütter, Baum kini bisa saja, meski terlambat, mengambil peran penting yang ia harapkan. Dalam laga-laga uji coba sejauh ini, pemain tim nasional Jerman U21 itu selalu diberi kesempatan tampil sejak awal sebagai bagian kanan dari lini belakang berempat, dan Hütter terutama menghargai dinamika serta permainannya yang lugas. Peluangnya terbuka lebar bahwa Baum juga akan masuk starting XI Frankfurt pada laga kompetitif pertama pada 21 Agustus di DFB-Pokal melawan klub Oberliga SC St. Tönis, serta saat pembuka Bundesliga di markas Union Berlin delapan hari kemudian.

Jika bangkit di Frankfurt: Apakah Elias Baum sosok yang cocok untuk Jürgen Klopp?

Bek tersebut, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, merasa sangat nyaman dengan gaya bermain yang diprioritaskan Hütter dengan lini belakang berempat. "Saya bisa menggarap sisi lapangan, ke depan dan ke belakang. Itulah yang saya sukai, itu gaya bermain saya dan sangat menguntungkan saya," jelasnya baru-baru ini di kanal YouTube resmi klub. Ia juga membuktikan kualitasnya di Mannheim pada Sabtu, saat memberikan assist untuk gol kemenangan Frankfurt yang dicetak Jonathan Burkardt.

Seiring kemungkinan kebangkitannya di Eintracht, Baum juga bisa berpeluang kembali ke tim nasional U21, yang ingin ia bela di Piala Eropa musim panas mendatang di Albania dan Serbia. Sejauh ini ia telah mencatatkan empat caps bersama tim U21, tetapi sejak September tahun lalu ia tidak lagi masuk nominasi.

Dalam jangka menengah, Baum juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk pembangunan ulang tim nasional senior di bawah pelatih timnas baru Jürgen Klopp. Dalam konferensi pers perdananya, Klopp secara eksplisit membuka pintu bagi wajah-wajah baru, dan dengan gaya bermainnya yang intens, Baum akan cocok dengan sepak bola ala Klopp - sementara Jerman, seperti diketahui, saat ini memang tidak memiliki stok berlimpah bek kanan kelas satu.