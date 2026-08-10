Seperti dilaporkan jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, Thijs Dallinga yang berusia 26 tahun disebut akan memperkuat lini serang Werder.

Sejauh ini, untuk posisi penyerang tengah sudah didatangkan peserta Piala Dunia asal Swiss, Cedric Itten (gratis transfer dari Fortuna Düsseldorf, 15 gol dalam 30 pertandingan) dan Kenny Quetant (tiga juta euro dari Le Havre). Selain itu, Dawid Kownacki kembali dari masa peminjamannya di Hertha BSC, tetapi disebut akan dijual sebelum bursa transfer berakhir.

Dallinga pindah pada 2024 dari FC Toulouse ke FC Bologna dengan biaya besar sebesar 16 juta euro, tetapi di sana ia sama sekali tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi. Dalam 80 pertandingan kompetitif, ia hanya mencetak 12 gol (delapan assist). Sejak debutnya pada November 2023, ia juga tersisih dari tim nasional Belanda.

Werder Bremen berpeluang meraup pemasukan transfer raksasa

Biaya transfer besar untuk Dallinga bisa ditanggung Werder jika ada pergerakan di sisi pemain keluar. Dalam hal ini, fokus jelas tertuju pada bek tengah muda Karim Coulibaly. Penjualannya, menurut Deichstube , sudah direncanakan secara pasti, dengan para peminat mengantre untuk sebuah kesepakatan menguntungkan.

Memang, pada akhirnya jumlahnya kemungkinan tidak akan mencapai 40 juta euro yang sempat ramai diberitakan, namun Coulibaly tetap akan mengalirkan dana jutaan euro yang besar ke kas Werder jika ia benar-benar pergi. Penjualan termahal dalam sejarah klub sejauh ini terjadi pada musim panas 2009, ketika Diego yang legendaris pindah ke Juventus dengan nilai 27 juta euro.

Sementara itu, pengganti di posisi bek tengah sudah diamankan, Bremen merekrut Oskar Wojcik pada musim panas ini dari Cracovia dengan harga tiga juta euro.

Namun, menurut Di Marzio, kepindahan Dallinga dari Bologna ke Osterdeich sama sekali belum diputuskan. Disebutkan ada klub Bundesliga lain yang juga menaruh minat pada pemain Belanda itu dan bisa menyulitkan Werder dalam negosiasi transfer.

Menurut Di Marzio, satu-satunya hal yang pasti adalah Dallinga akan meninggalkan Bologna pada musim panas ini setelah dua tahun dan meski masih terikat kontrak hingga 2028. Sementara itu, orang Italia tersebut menyebut Tomas Bobcek dari Gdansk dan Alexis Cuello dari San Lorenzo sebagai alternatif untuk lini serang Werder.