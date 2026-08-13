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KompanyGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Ia menuju MLS! Wonderkid meninggalkan Bayern Munchen

Bundesliga
A. Sieb
Transfers
Major League Soccer
Bayern Munich
Los Angeles FC

Talenta penyerang Armindo Sieb meninggalkan FC Bayern München pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Seperti yang disampaikan juara rekor Jerman itu pada Kamis, pemain 23 tahun tersebut bergabung dengan Los Angeles FC dari MLS Amerika Serikat.

Sieb dipinjamkan ke FSV Mainz 05 dalam dua musim terakhir. Pada musim yang baru saja berakhir, ia mencetak dua gol dalam 22 pertandingan liga.

Sieb datang ke Bayern pada 2020 dari akademi TSG Hoffenheim, dan pada tahun yang sama ia menjalani debut profesionalnya di DFB-Pokal. Dari 2022 hingga 2024, ia bermain untuk SpVgg Greuther Fürth. Setelah itu, Bayern mengaktifkan opsi pembelian kembali dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2027, sebelum meminjamkannya ke Mainz.

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