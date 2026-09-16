Marcel Sabitzer sudah berusia 32 tahun dan memiliki lebih dari 600 pertandingan kompetitif di sepak bola profesional, seorang pemain kawakan yang barangkali tak mudah digoyahkan apa pun. Gelandang yang sejak 2023 membela Borussia Dortmund itu juga sudah cukup sering menjadi subjek rumor dan spekulasi dalam berbagai bentuk.

Karena itu, bursa transfer musim panas yang baru berlalu tampaknya bukan sesuatu yang istimewa bagi Sabitzer. Meski begitu, ada kebisingan tertentu di sekitar pemain Austria itu, yang makin keras terutama menjelang penutupan jendela transfer.

Hal itu di satu sisi berkaitan dengan status quo olahraganya. Sabitzer menjalani naik-turun yang permanen dalam tiga musim yang sudah ia lakoni bersama BVB. Terlalu sering performanya mengecewakan, terlalu jarang ia mampu memperpanjang fase-fase gemilang yang memang sesekali ada. Intinya: dalam periode itu, meski mencatatkan 117 penampilan kompetitif, Sabitzer kurang memiliki konsistensi untuk menjadi starter yang tak tergoyahkan dalam jangka panjang.

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Kapan kontrak Marcel Sabitzer di BVB berakhir?

Memang, ia menutup musim lalu dengan status seperti itu, tetapi itu terutama disebabkan absennya Felix Nmecha karena cedera. Sabitzer 26 kali masuk starting XI musim lalu, dengan lima keterlibatan gol hasilnya tergolong minim. Prospeknya di lini tengah sentral atau defensif pun terbatas. Selain Nmecha, pelatih Niko Kovac juga semakin sering memainkan Jobe Bellingham.

Dan karena kontrak Sabitzer berakhir pada akhir Juni 2027, sementara BVB merekrut Joey Veerman sebagai pemain inti di area permainannya, ia pun secara alami masuk ke dapur rumor. Maka pada pertengahan Agustus spekulasi pun memanas, ketika Sabitzer dalam sebuah pertemuan tim melakukan "kepergian kilat" dan sudah tancap gas lagi sebelum rekan-rekan setimnya yang terakhir tiba di lokasi kejadian.

Selama dua pekan terakhir, kini sudah jelas: Sabitzer akan tetap bertahan di Borussia setidaknya sampai jeda musim dingin. Sebab, ia "puas" di Dortmund, seperti diumumkan agennya Roger Wittmann kepada Sky pada Deadline Day. Di klubnya saat ini, Sabitzer bisa bermain di "level tinggi", kata Wittmann.

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Marcel Sabitzer mendapat "sepuluh pertanyaan berbeda" pada musim panas

Jadi, tampaknya tidak demikian halnya dengan "sepuluh pertanyaan berbeda" yang, menurut sang agen, datang kepada Sabitzer. BVB jelas tak akan menolak seandainya ada tawaran yang sesuai harga pasar untuk pemain tim nasional dengan 102 caps itu. Karena itu tidak terjadi, Sabitzer pun menjalani tur perpisahan di Dortmund. "Tahun depan," jelas Wittmann dengan penuh makna, kliennya itu kemudian bisa mempertimbangkan semua opsi.

Tidak satu pun opsi itu nantinya adalah Borussia. Klub tidak berencana memperpanjang kontrak Sabitzer. Dan itu dengan alasan yang bagus: ia bukan hanya tak cukup memenuhi ekspektasi secara olahraga, tetapi juga menerima bayaran yang sangat besar. Gaji tahunan Sabitzer, yang dulu didatangkan dengan biaya 19 juta euro dari Bayern Munich, diperkirakan mencapai delapan juta euro. Para rekrutan baru seperti Veerman, Konstantinos Karetsas, dan Giannis Konstantelias masing-masing disebut akan menerima maksimal setengah dari angka tersebut.

Karena itu, ini adalah kisah yang terlalu akrab sekaligus menyakitkan bagi BVB: pemain yang menerima uang terlalu banyak dibanding performa yang mereka tunjukkan, lalu menuntaskan kontrak mereka yang bernilai sangat tinggi. Hal seperti itu terjadi pada Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle, atau Salih Özcan. Siapa yang bisa menyalahkan mereka?

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"Botol": Istri Marcel Sabitzer terlibat adu mulut dengan pengguna yang menghina

Jawabannya sederhana: orang-orang di media sosial, tentu saja! Di sana, Sabitzer sudah sejak lama dijadikan kambing hitam karena terlalu sering menampilkan performa lemah. Belakangan, situasinya bahkan sampai memanas sedemikian rupa sehingga istri Sabitzer, Katja, ikut turun tangan di Instagram.

Seorang pengguna menulis di bawah sebuah unggahan berisi pernyataan Wittmann bahwa ia "benar-benar berharap kami sudah terbebas dari botol itu". Istri Sabitzer, pemenang acara TV 'Der Bachelor' pada 2014, menjawab: "Saya benar-benar ingin tahu apa yang sudah kamu capai dalam hidupmu?" Balasan penuh dengki itu berbunyi: "Saya ikut The Bachelor, kalau kamu?" Istri Sabitzer kembali menulis: "Boh kalian semua jahat sekali. Jawabanmu mengatakan segalanya tentang dirimu. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hidup saya."

Masalah Sabitzer adalah, bagi banyak orang di sekitar BVB, ia dianggap sebagai beban lama. Ia melambangkan Dortmund pada tahun-tahun sebelumnya, yang menggelontorkan banyak biaya transfer dan gaji untuk pemain-pemain mapan yang sedikit lebih tua, tetapi hanya memberi sedikit timbal balik. Pendekatan baru yang cukup menyegarkan dari jajaran pimpinan olahraga serta jendela transfer terakhir dari direktur olahraga Ole Book yang aktif bergerak belakangan ini memunculkan harapan bahwa pemain seperti Sabitzer, atau juga Ramy Bensebaini dan Emre Can, akan bisa dilepas.

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Marcel Sabitzer belakangan dimainkan di sayap ofensif saat bersama BVB

Sangat mungkin bahwa untuk itu orang hanya perlu bersabar satu tahun lagi. Namun sampai saat ini, sama sekali bukan berarti Sabitzer tidak bisa memberikan nilai tambah bagi tim.

Kovac menyukai pengalamannya, gaya bermain yang agresif, serta fleksibilitasnya. Ini juga bagian dari kenyataan: Sabitzer adalah salah satu gelandang nomor delapan polyvalen yang belakangan justru terlalu banyak dimiliki BVB dalam skuadnya. Kurangnya konsistensi yang ia miliki juga berkaitan dengan fakta bahwa Sabitzer hampir tak pernah bermain di posisi yang sama dalam periode waktu yang lebih panjang.

Hal itu juga akan mewarnai tahun yang dirancang menjadi tahun terakhirnya di Dortmund. Dengan Nmecha, Bellingham, dan Veerman, area tengah sudah padat. Sabitzer, seperti di tim nasional Austria, tempat ia ke depannya mengambil jeda karena beban tinggi dalam beberapa tahun terakhir, harus bergeser ke kedua sayap ofensif dan half-space. Sejauh ini, ia belum mendapat satu pun starter di Bundesliga dari Kovac.

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Marcel Sabitzer tampaknya kini hanya akan menjadi pemain rotasi di BVB

Namun melawan Villarreal di Liga Champions, Sabitzer bermain sejak awal dan menampilkan performa yang cukup meyakinkan, dengan menunjukkan banyak intensitas serta beberapa perebutan bola yang bagus. Sebagai joker, yang oleh Kovac diubah namanya menjadi "finisher", ia juga belakangan tampil cukup baik. Gol salto Nmecha baru-baru ini melawan Paderborn berasal dari assist Sabitzer.

Jika tidak ada satu pun rivalnya yang cedera, peran Sabitzer sebagai pemain rotasi tampaknya tak akan banyak berubah lagi. Kecuali, ia mampu menemukan efektivitas di posisi ofensif seperti yang ia tunjukkan di sana bersama tim nasional Austria sebagai pemain Dortmund: dalam 31 laga internasional sejak 2023, Sabitzer mencetak 13 gol yang kuat. Sebelum masa BVB-nya, ia hanya mencetak enam gol dalam 42 pertandingan.

Marcel Sabitzer: Data performanya di BVB