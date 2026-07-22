Penyerang asal Mesir, Mostafa Mohamed (28 tahun), akhirnya bergabung kembali dengan latihan klubnya, Nantes, di Prancis untuk persiapan musim baru.

Pemain internasional yang dicoret oleh pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, dari daftar peserta Piala Dunia 2026 ini sedianya diharapkan bergabung dengan latihan klubnya pada 24 Juni lalu.

Namun mantan pemain Zamalek itu terlambat kembali ke sesi latihan, dan membuat klub Nantes kebingungan mengenai keberadaannya.

Menurut surat kabar "Ouest France", Mostafa Mohamed kembali ke pusat latihan klub Nantes pada awal pekan ini, dan menjalani sesi latihan individu pada hari Rabu ini, terpisah dari tim utama yang saat ini berada di La Baule tempat mereka menggelar pemusatan latihan selama sepekan.

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Surat kabar itu mengungkap keputusan awal terhadap pemain tersebut: "Sang pemain Mesir setelah itu akan berlatih bersama tim cadangan sampai pemberitahuan lebih lanjut".

Ditambahkan bahwa klub Nantes telah mengirimkan pesan harian kepada pemain tersebut sejak 24 Juni, yang memberitahunya bahwa ia tidak akan menerima gajinya sampai ia hadir di lapangan latihan tim.

Kemarahan pelatih Nantes, Michel Der Zakarian, sempat meledak ketika ia ditanya soal ini, seraya menambahkan bahwa ia belum pernah melihat perilaku semacam ini dari seorang pemain sebelumnya.

Mantan pelatih Montpellier itu berkata: "Pemain ini tidak mau hadir ke latihan, itu masalahnya sendiri, bukan masalah kami. Jika ia tidak ingin berlatih, biarkan ia tinggal di rumah".

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Mostafa Mohamed tidak menyembunyikan niatnya untuk meninggalkan Nantes musim panas ini, terutama setelah gajinya dipangkas menyusul terdegradasinya klub ke divisi dua Liga Prancis.

Surat kabar itu menutup: "Di sisi lain, klub Prancis yang telah delapan kali meraih gelar liga ini tidak terlalu mengandalkan Mostafa Mohamed untuk memimpin proses promosi ke Ligue 1, tetapi mereka tidak berniat melepas begitu saja pemain yang mereka datangkan seharga 6,5 juta euro dari Galatasaray pada 2023. Kendati demikian, tawaran untuk penyerang Mesir ini tidak berlimpah, sementara kontraknya hanya menyisakan satu tahun lagi".

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