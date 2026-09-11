Bek Real Madrid, Dean Huijsen, mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, adalah alasan di balik kembalinya dia menjadi pemain inti pada musim ini.

Huijsen adalah satu-satunya pemain Real Madrid yang bermain di seluruh menit dari lima pertandingan resmi sejauh ini, yakni 4 pertandingan di liga dan satu pertandingan di Liga Champions Eropa.

Pemain asal Spanyol itu bergabung musim lalu dari Bournemouth dengan mahar 50 juta euro. Ia mengawali sebagai pemain inti bersama Xabi Alonso, kemudian penampilannya menurun dan kehilangan tempatnya di bawah asuhan Arbeloa serta tidak tampil di Piala Dunia.

Namun, keadaan berubah banyak setelah kedatangan Mourinho ke Santiago Bernabeu, sosok yang sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di Roma.

Huijsen berkata, dalam pernyataannya kepada situs resmi Real Madrid: "Saya dalam kondisi baik dan bermain dengan bagus, semua ini berkat Mourinho karena ia memantau saya secara dekat, dan saya berusaha menampilkan yang terbaik yang saya miliki".

Ia menambahkan: "Mourinho meminta saya, sama seperti pelatih-pelatih lainnya, untuk kuat dalam menyerang, memotong bola, dan memenangi duel satu lawan satu. Ia banyak menekan saya dan saya melihat hal itu bermanfaat bagi saya, saya sudah mengenalnya sebelumnya dan ia membantu saya berkembang, saya akan selalu berterima kasih kepadanya".

Di sisi lain, Mourinho memuji perkembangan sang pemain usai kemenangan atas Malaga dan berkata: "Hal terpenting bagi seorang bek tengah adalah kekuatan, ketenangan, memenangi duel, dan memberikan rasa percaya diri kepada tim. Ia berkembang sangat pesat dalam waktu singkat".

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