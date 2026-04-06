Hugo Borst telah menikmati penampilan Bryan Linssen sepanjang musim ini, salah satu pemain kunci NEC yang kini berada di peringkat ketiga. Kolumnis Algemeen Dagblad ini bahkan mendesak agar pelatih timnas Ronald Koeman memanggilnya ke timnas Belanda.

Namun, dalam tulisannya pada hari Senin, Borst langsung sedikit sinis terhadap Linssen yang kini berusia 35 tahun: ''Tapi jika kita akan memilih pemain nakal untuk tim nasional Belanda, bukankah kita juga harus membawa Benidorm Bastards?'' tanya penggemar sepak bola asal Rotterdam ini dengan lantang.

Linssen adalah pemain berusia 35 tahun 'yang kita semua sayangi', demikian kesimpulan Borst tak lama setelah kemenangan 0-2 NEC atas Excelsior. ''Dia tidak pernah bermain untuk tim nasional. Daftar klubnya: Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds, dan NEC."

Menurut pandangan Borst, Linssen belum mencapai puncak performanya meskipun usianya sudah 35 tahun. ''Posisi dia berbeda dengan Kees Smit. Dia adalah seorang penyerang,'' kata Borst, yang justru memperkirakan Smit—yang pernah sekali membela timnas—masih akan menjadi pertimbangan Koeman menjelang Piala Dunia musim panas ini.

Borst sedikit khawatir dengan barisan penyerang Oranje, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara top yang ikut serta di Piala Dunia. ''Linssen juga bukan pemain luar biasa, tapi kamu harus melihat dengan cermat, terutama dari segi kedalaman. Statistiknya bagus. Dia memiliki kedalaman dalam permainannya, hal yang langka di Oranje. Bryan mencetak gol lebih dari sekadar rutin dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi.''

''Dia cerdas, licik, dengan dorongan-dorongan halus, dan memang, saya sudah bisa mendengar staf Oranje mengatakan: dia tidak melampaui final Conference League yang kalah,'' Borst merujuk pada pertandingan final pada 2022, saat Linssen bersama Feyenoord kalah 1-0 dari AS Roma di final. ''Dan Linssen ramah, ceria, sosial, dan rendah hati. Hampir semua hal yang tidak dimiliki Wout Weghorst.''

Borst akhirnya menyoroti bahwa Linssen, yang tingginya hanya 1,70 meter, jauh lebih kuat dalam sundulan daripada Weghorst yang tingginya 1,97 meter. ''Dia juga layak dipertimbangkan, menurut saya. Tapi kalau kita mau bersikap adil, Pak Pelatih Nasional: pertimbangkanlah Bryan Linssen.''