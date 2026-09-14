Hugo Borst diancam setelah pernyataan keras tentang Ruben van Bommel

Hugo Borst mendapat ancaman secara online setelah pernyataannya akhir pekan lalu tentang Ruben van Bommel, seperti yang ia tulis dalam kolomnya untuk Het Algemeen Dagblad.

Van Bommel melancarkan tekel keras kepada Aaron Bouwman pada fase akhir laga antara Ajax dan PSV (1-3), yang membuat bek Ajax itu terkapar dalam kondisi cedera. Wasit Sander van der Eijk menghukum pemain PSV tersebut dengan kartu kuning, sementara VAR Pol van Boekel tidak melakukan intervensi.

Borst berada di studio ESPN dan bahkan menyebutnya sebagai ‘percobaan pembunuhan’. Ia dulu dan hingga kini masih berpendapat bahwa penyerang PSV itu harus mencari bantuan. Pelatih Peter Bosz kemudian pasang badan untuk Van Bommel dan menilai Borst sudah kelewat jauh dalam kritiknya.

Sepekan kemudian, Borst dalam kolomnya di AD menengok kembali pernyataannya di ESPN. Jurnalis itu bahkan mengaku mendapat ancaman online setelah pernyataan tersebut.

“Orang-orang mengancam Anda, tetapi mereka tidak menepati janji mereka. Mereka kesal lalu membuat akun anonim dan memuntahkan kebencian mereka. Lalu muntahan mereka ada di internet dan semoga setelah itu mereka lega,” tulisnya.

Borst sama sekali tidak takut. “Orang-orang yang benar-benar ingin mencelakai Anda, tidak mengancam Anda. Mereka langsung melakukannya tanpa peringatan. Semua orang diancam dan dihina. Bahkan orang-orang baik,” lanjutnya.

“Menghina dan mengancam mengalami devaluasi. Anda tidak perlu memikirkannya. Lepaskan saja, nikmati hidup,” demikian ia menutup tulisannya di AD.