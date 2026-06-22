Hossam Hassan mengkritik Slot terkait Mohamed Salah

Surat kabar Inggris "Mirror" menafsirkan pernyataan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengenai Mohamed Salah setelah kemenangan atas Selandia Baru di Piala Dunia 2026, sebagai serangan terselubung terhadap Arne Slot, mantan pelatih Liverpool asal Belanda.

Salah memimpin timnas Mesir meraih kemenangan bersejarah dengan skor 3-1 atas Selandia Baru, setelah mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga memberikan "Faraon" kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Setelah pertandingan, Hossam Hassan memuji kapten timnas Mesir tersebut, menegaskan bahwa staf pelatih berhasil menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan kemampuan teknisnya.

Pelatih timnas Mesir itu mengatakan: “Salah bekerja keras di lapangan, dan ini adalah hal yang harus diketahui semua orang. Mungkin saya adalah pelatih pertama yang memberinya posisi yang sesuai dengan ancaman, potensi, dan kemampuan aslinya.”

Ia menambahkan: “Kami telah mengasah banyak hal bersamanya, dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak lagi darinya di masa mendatang.”

Surat kabar “Mirror” menilai bahwa pernyataan ini mengandung kritik tidak langsung terhadap beberapa pelatih yang pernah menangani Salah selama kariernya, terutama Slot, yang pada musim terakhirnya bersama Liverpool mengalami ketegangan yang cukup mencolok dalam hubungannya dengan bintang Mesir tersebut.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Salah terlibat dalam lebih dari satu perselisihan terbuka dengan Slot selama musim lalu, sebelum akhirnya mengumumkan kepindahannya dari Liverpool saat kontraknya berakhir, yang memicu perdebatan luas di lingkungan klub Inggris tersebut.

Laporan tersebut menambahkan bahwa penampilan gemilang Salah bersama timnas Mesir di Piala Dunia, setelah masa sulit yang dialaminya pada musim terakhirnya bersama Liverpool, memberi kesempatan kepada Hossam Hassan untuk memuji sang pemain dan menegaskan pentingnya memberinya kebebasan serta ruang gerak yang memungkinkannya menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan.

Kapten timnas Mesir ini sedang menjalani salah satu momen terbaiknya di level internasional, setelah mencetak satu gol dan memberikan satu assist saat melawan Selandia Baru, sehingga membawa timnas Mesir memuncaki grupnya dan semakin dekat untuk lolos ke babak 32 besar. Ia juga menyamai rekor pencetak gol terbanyak dari negara-negara Arab dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gol.