Laporan Pertandingan: Hoffenheim vs Bayern Munich

sukses mengalahkan dengan skor 6-0 pada Spieltag ke-24 Jerman di PreZero Arena, Sabtu (29/2).

Bayern memulai laga dengan sempurna. Die Roten sudah unggul tiga gol dalam 15 menit pertama!

Serge Gnabry membuka pesta Bayern pada menit kedua setelah meneruskan umpan silang Thomas Muller.

Joshua Kimmich menggandakan skor lima menit berselang lewat sepakan mendatar dari luar kotak penalti.

Pada menit ke-15, giliran striker belia Joshua Zirkzee yang menghukum kelengahan lini belakang Hoffenheim dengan sepakan jarak dekat.

Babak pertama ditutup dengan skor 4-0 untuk keunggulan Bayern seusai Philippe Coutinho turut memancangkan nama di papan skor pada menit ke-33.

Pada babak kedua, Bayern tidak mengurangi energi. Paruh ini baru dua menit berjalan, Coutinho menambah derita lawan dengan gol keduanya dalam laga ini.

Pesta enam gol tanpa balas sang tamu ditutup oleh gol pemain pengganti Leon Goretzka pada menit ke-62.

Pada 10 menit terakhir pertandingan, laga sempat terhenti karena fans Bayern membentangkan spanduk dengan kata-kata hinaan kepada pemilik Hoffenheim, Dietmar Hopp.

Selang beberapa menit, laga dilanjutkan dengan kesepakatan kedua tim yang hanya mengoper bola satu sama lain sebagai bentuk protes kepada para oknum suporter.

Dengan kemenangan terbesar di Bundesliga sejauh musim bergulir ini, Bayern mengencangkan posisi di puncak klasemen dengan 52 poin.

Skuad arahan Hans-Dieter Flick tersebut berjarak empat angka dari di peringkat kedua dan belum memainkan laga pekan ini.

Result: 0-6.



