Hitung mundur telah dimulai... Waktu pengungkapan rahasia Lewandowski semakin dekat

Dalam keputusan yang mengakhiri salah satu kisah transfer musim panas paling menonjol, bintang asal Polandia Robert Lewandowski telah menentukan masa depannya secara definitif dan menutup bab kepergiannya dari Barcelona, untuk memulai petualangan baru di liga Amerika.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Lewandowski telah mencapai kesepakatan akhir dengan klub Chicago Fire, dan akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru tim tersebut pada hari Senin mendatang.

Setelah berminggu-minggu mempertimbangkan dan bernegosiasi, penyerang asal Polandia itu akhirnya memastikan keputusannya dalam beberapa hari terakhir. Ia terbang ke Chicago pekan lalu untuk bertemu langsung dengan manajemen klub dan staf pelatih, di mana ia mendengarkan penjelasan langsung mengenai rencana olahraga klub tersebut, sebelum akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut.

"Sport" melaporkan, mengutip sumber-sumber Polandia, bahwa Lewandowski akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga, dengan gaji bersih tahunan melebihi 10 juta euro. Bintang Polandia tersebut menolak tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan dari klub-klub Saudi untuk memilih pengalaman baru di MLS.

Dilaporkan pula bahwa Lewandowski dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada Minggu mendatang, dengan upacara perkenalan resminya akan digelar pada hari Senin, dalam acara yang diperkirakan akan mendapat liputan media yang luas.

Keputusan ini diambil setelah empat musim sukses bersama Barcelona, di mana Lewandowski bersikeras untuk hengkang karena menolak menjadi pemain cadangan, sambil menegaskan bahwa ia masih mampu secara fisik dan teknis untuk tampil di level tinggi. Selain itu, ia tidak akan pensiun dari sepak bola internasional dan berencana untuk tetap tersedia bagi tim nasional Polandia di Kejuaraan Eropa mendatang.