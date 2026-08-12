Hitung Mundur Kepergian Kounde? Barcelona Dekati Bintang Spanyol

Barcelona mulai bergerak untuk mengantisipasi penataan ulang lini belakangnya, di mana klub Katalan itu membuka jalur komunikasi dengan salah satu opsi paling menonjol di Liga Primer Inggris, sebagai persiapan menghadapi kemungkinan kepergian Jules Koundé.

Situs Metro mengutip laporan-laporan dari Spanyol bahwa Barcelona telah menghubungi lingkaran terdekat Pedro Porro, bek Tottenham, untuk menjajaki kemungkinan mendatangkannya pada bursa transfer musim panas, di tengah ketertarikan Arsenal untuk merekrut Koundé.

Jurnalis Gerard Romero mengatakan melalui kanalnya di YouTube bahwa Barcelona telah menjalin kontak secara intens dengan lingkaran terdekat Porro dalam beberapa hari terakhir, di mana mereka mengajukan tawaran awal kepada para agennya.

Meski demikian, hingga kini Koundé belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Barcelona, sementara masa depannya masih terbuka, sehingga mendorong klub untuk bergerak lebih awal guna mengantisipasi setiap perkembangan.

Porro berusia 26 tahun dan telah menampilkan performa istimewa bersama Tottenham, ia juga tampil sebagai pemain inti di sebagian besar laga timnas Spanyol dalam perjalanan mereka meraih gelar Piala Dunia terakhir.

Bek asal Spanyol itu terikat kontrak dengan Tottenham hingga tahun 2031, setelah memperpanjang kontraknya pada Juni lalu, ia juga mendapat kepercayaan dari pelatih Roberto De Zerbi, yang menggambarkannya sebagai pemain penting dan mampu memberi pengaruh dalam pertandingan, baik secara defensif maupun ofensif.

Ketertarikan Barcelona terhadap Porro muncul karena kemampuannya mengisi lebih dari satu peran di lini belakang, hal yang sesuai dengan kebutuhan tim jika Koundé pergi.