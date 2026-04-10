Hiddink memuji pemain yang paling menonjol di PSV selain Saibari

Guus Hiddink sangat menikmati musim PSV tahun lalu dan menyebutnya sebagai 'gelar juara yang menunjukkan keunggulan di Eredivisie' dalam wawancara mendalam dengan Voetbal International. Mantan pelatih PSV, pemenang Piala Eropa I pada tahun 1988, ini memberikan pujian kepada dua pemain dalam tim asuhan Peter Bosz.

''Bagi saya, dua pemain menjadi simbol gelar juara PSV ini,'' demikian Hiddink membuka refleksinya tentang musim sukses tim asal Eindhoven di kancah domestik. ''Mari saya mulai dengan Ismael Saibari. Dia menjalani musim yang sangat kuat, di mana dia juga menunjukkan di Liga Champions bahwa dia mampu mencapai level yang melampaui batas Belanda.''

Hiddink sudah mengenal Saibari sejak gelandang serang itu belum benar-benar menonjol di PSV. ''Anak yang baik, tapi saat itu saya merasa dia belum cukup kuat. Kami juga membahas hal itu. Saya memberitahunya bahwa saya melihat potensi dalam dirinya sebagai pemain yang harus melampaui level di Belanda. “Senang melihat dia berhasil melakukannya,” seru pelatih yang sudah pensiun itu, yang melihat Saibari telah membuat kemajuan besar.

''Dia sekarang jauh lebih kuat, dinamis, tangguh dalam duel, dan selalu mengarah ke depan. Sifat terakhir itu menurut saya benar-benar keunggulan yang kuat,'' kata Hiddink sambil memasukkan gelandang asal Belgia itu ke dalam jajaran pemain terbaik PSV. ''Jadi, saya tidak akan terkejut jika musim panas mendatang klub-klub Eropa ternama datang ke Eindhoven untuk merekrutnya.''

Hiddink kemudian mengalihkan pandangannya ke pemain PSV lainnya. ''Pemain kedua yang menurut saya sangat penting bagi PSV musim ini adalah Mauro Júnior. Dia selalu ada di sana, bisa dimainkan di berbagai posisi, sering memenangkan duel, jarang kehilangan bola, bermain dengan tempo tinggi, dan tidak pernah mengalami momen-momen lesu.''

Menurut mantan pelatih PSV, Mauro adalah pemain yang tak tergantikan dalam skuad Bosz. ''Mungkin Mauro sedikit diremehkan oleh pihak luar, tapi bagiku dia sama sekali tidak demikian. Justru sebaliknya, karena aku melihat betapa berharganya dia bagi PSV ini.''

Diperkirakan baik Mauro maupun Saibari akan menjadi starter di PSV akhir pekan ini. Juara baru ini akan bertandang ke markas Sparta Rotterdam, tim papan tengah, pada pekan ini.