Bintang asal Prancis, Thierry Henry, mantan pemain Barcelona dan Arsenal, memuji transfer bergabungnya Rodri ke skuad klub Katalan tersebut, dengan menganggapnya sebagai salinan sempurna dari Sergio Busquets, mantan pemain Blaugrana.

Barcelona akan memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa, pada Rabu malam ini, dengan menghadapi Feyenoord, pada pekan pertama babak awal kompetisi kontinental tersebut.





Ketika Henry, sang analis di jaringan "CBS Sports", ditanya apakah Rodri lebih baik daripada Sergio Busquets, sebuah perdebatan yang tidak ingin ia picu, ia tidak ragu untuk menyebut pemain yang baru saja meraih penghargaan pemain terbaik Piala Dunia itu sebagai salinan sempurna dari Busquets di era baru ini.

Henry mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya tidak tahu apakah dia lebih baik daripada Busquets atau tidak, itu topik yang sama sekali lain, tetapi saya tidak pernah menyangka akan melihat pemain lain seperti dia. Saya telah melihatnya, dan saya melihat satu lagi sekarang. Barcelona mendatangkan pemain lain seperti dia."

Ia menambahkan: "Busquets tidak memenangkan Ballon d'Or, begitu pula Xavi dan Iniesta. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pemain ini, jika dia bugar secara fisik dan saya harap dia tidak mengalami cedera, akan membawa perubahan mendasar bagi tim. Mereka menang 5-0 (atas Valencia) dan tidak kebobolan satu gol pun dari serangan balik. Itulah yang ia berikan kepada tim, dan karena itulah tim ini akan menjadi sangat berbahaya."

Ia melanjutkan: "Tidak ada tekanan sama sekali pada bola; ia menguasai kedalaman, menarik pemain sayap menjauh, dan berlari bersama lawan sebagaimana seharusnya. Sebagai gelandang bertahan, ia mengedarkan kembali bola dan langsung maju ke depan. Karena gaya bermain dan visinya yang tajam, sudah menjadi tugasnya untuk mampu mengantisipasi pergerakan lawan dan menghentikannya."

Ia menutup: "Apakah kalian melihat bagaimana ketika ia menekan pemain di sayap, ia tidak jatuh ke tanah? Ia berhenti sekitar dua meter, menganalisis situasi, membiarkan timnya merebut kembali penguasaan bola, lalu kembali ke kedalaman, menguasai bola, dan mengoperkannya ke sisi lain. Ia adalah pemain yang berbeda, dan kami tahu itu. Kami berharap ia tetap bugar secara fisik demi mereka."

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