Henry membuka berkas “korban yang terlupakan” dalam kasus Balojon

Legenda Prancis Thierry Henry, juara Piala Dunia 1998, memberikan sudut pandang berbeda terkait pembatalan skorsing pemain timnas AS Folarin Balagun, dengan menekankan dampak taktis dari keputusan yang terlambat tersebut, alih-alih perdebatan mengenai keadilan hukuman itu sendiri.

Dalam pernyataannya kepada saluran "Fox Sports", Henry mengatakan bahwa masalah sebenarnya tidak terletak pada keputusan itu sendiri, melainkan pada waktunya, sambil menegaskan bahwa penundaan selama 4 atau 5 hari telah mengacaukan persiapan taktis timnas Belgia menjelang pertandingan penentu mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Berbeda dengan sebagian besar komentator yang sibuk mendiskusikan apakah kartu merah itu adil atau tidak, legenda Arsenal ini mengambil sudut pandang yang sama sekali berbeda, dengan mengatakan: “Anda mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan cara tertentu, lalu tiba-tiba Anda terpaksa mengubah persiapan Anda; hal ini juga terjadi ketika keputusan seperti ini diambil.”

Ia menambahkan dengan nada kritis: “Saya tidak berpikir pelanggaran itu layak mendapat kartu merah, dan kita semua sepakat soal itu. Pemain tersebut tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi bagi timnas Belgia, keputusan ini mengubah segalanya dalam persiapan mereka untuk pertandingan. Ini memang keputusan yang tepat, tapi mengapa harus ada penundaan yang begitu lama?”

Sementara legenda Inggris Wayne Rooney dan komentator lainnya berfokus pada keadilan keputusan tersebut dari sudut pandang wasit, Henry menyoroti aspek taktis yang terlewatkan oleh banyak orang: kerugian yang diderita timnas Belgia akibat perubahan mendadak dalam dinamika pertandingan.

FIFA sebelumnya telah mengeluarkan keputusan mendadak untuk mencabut skorsing yang semula dijatuhkan kepada Balogun, sehingga ia dapat ikut serta dalam pertandingan penentu antara Amerika Serikat dan Belgia pada dini hari Selasa.