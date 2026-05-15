Hélène Hendriks menanggapi serangan pedas dari Jack van Gelder

Hélène Hendriks telah menanggapi pernyataan keras Jack van Gelder mengenai terputusnya hubungan mereka setelah Jack hengkang dari De Oranjezomer. Presenter tersebut mengatakan kepada De Telegraaf bahwa ia terkejut dengan pernyataan mantan rekan kerjanya itu dan menekankan bahwa ia sebenarnya telah berusaha menghubungi Jack.

Van Gelder tiba-tiba menghilang dari De Oranjezondag tahun ini, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan masa kerjanya tidak membuahkan hasil. Pada hari Kamis, sang pembawa acara menceritakan kisahnya mengenai kegagalan kelanjutan kerja sama tersebut, di mana ia juga bersikap kritis terhadap Hendriks. “Saya katakan dengan jujur: saya kecewa padanya. Saya hampir tidak mendengar kabar apa pun darinya. Itu memang sulit bagi saya,” kata Van Gelder.

De Telegraaf kemudian mengkonfrontasi Hendriks dengan pernyataan tersebut. Menurut surat kabar itu, presenter tersebut tampak terkejut mendengar kata-kata mantan rekannya. Hendriks menekankan bahwa ia masih mencoba menghubunginya pada akhir April.

“Sejujurnya, ini memang sedikit menyakitkan, terutama mengingat masa lalu dan hubungan baik kami,” kata Hendriks dalam tanggapannya.

Van Gelder kini mengonfirmasi bahwa Hendriks memang telah mencoba meneleponnya. Menurut pengakuannya, sang presenter baru menyadari kemudian bahwa ia telah ditelepon olehnya pada 29 April, padahal saat itu ia tidak dapat dihubungi.

Menurut Van Gelder, situasi ini mungkin bisa dihindari jika ada upaya kontak lagi setelah itu. “Jika dia menelepon sekali lagi atau mengirim pesan, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, kabarnya kedua tokoh televisi tersebut telah kembali menjalin kontak. Namun, menurut laporan De Telegraaf, hubungan mereka tampaknya belum sepenuhnya pulih untuk saat ini. “Untuk saat ini, situasinya masih dalam status siaga,” demikian ungkapan yang menggambarkan hubungan tegang antara kedua mantan rekan satu meja tersebut.