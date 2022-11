"Hayya Hayya (Better Together)" - Lagu Pertama 'Soundtrack' Piala Dunia 2022

Tembang jagoan tersebut dinyanyikan oleh penyanyi asal Qatar, yakni Aisha, Davido, dan Trinidad Cardona.

FIFA telah merilis lagu pertama dari ‘soundtrack’ resmi Piala Dunia Qatar 2022 sejak pengundian fase grup turnamen pada 1 April lalu.

Album ‘soundtrack’ Piala Dunia edisi kali ini akan menampilkan koleksi dari multinegara untuk kali pertama, dengan artis internasional yang menampilkan beragam genre musik dari seluruh dunia, ragam nada untuk perayaan mendunia.

Siapakah Aisha?

Aisha adalah salah satu penyanyi paling terkenal di Qatar, dan statusnya tersebut membuat sang biduan ditunjuk untuk tampil di Majelis Umum PBB dan pembukaan Festival Doha.

Siapakah Trinidad Cardona?

Trinidad Cardona adalah penyanyi Amerika terkenal dan tokoh media sosial. Artis pop kelahiran Arizona itu memantapkan diri pada 2017 dengan hit viral 'Jennifer' sebelum melanjutkan untuk mencapai kesuksesan global dengan single lanjutan berjudul 'Dinero'.

I love Qatar pic.twitter.com/raJfb2Iq9I — Trinidad Cardona (@TrinidadCMusic) March 29, 2022

“Ketika saya pertama kali mendengar lagu itu, saya langsung suka,” ucap Cardona.

“Ini adalah perayaan, mewujudkan semua yang diperjuangkan Piala Dunia FIFA. Orang-orang dari seluruh dunia datang bersama dan saya sangat menyukai pesan dalam lagu ini,” tambahnya.

Siapa Davido?

Davido adalah seorang komposer, produser, dan juga penyanyi. Ia lahir di Atlanta, AS, tapi besar di Lagos, Nigeria.

Perpaduan budaya ini tercermin dalam musiknya, dengan sejumlah karyanya bekennya termasuk 'Don Jazzy', '2 Face Idibia', dan 'Wande Coal', yang membuatnya meroket sebagai salah satu artis terpopuler di Nigeria.

Davido pun turut membagikan antusiasmenya terhadap lagu tersebut.

“Menjadi bagian dari acara yang menyatukan seluruh dunia, dan menjadi bagian dari lagu ini? 'We are better together' langsung masuk ke hati, terlalu indah. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak?” ujarnya.