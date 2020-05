Kai Havertz Cetak Rekor Baru Di Bundesliga, Barcelona Hingga Liverpool Terus Memantau

Bintang muda , Kai Havertz mencetak rekor baru di Jerman dengan gol kemenangan timnya atas , Sabtu (30/5) dini hari WIB.

Setelah mendorong bola kepada Leon Bailey, sang gelandang serang berusia 20 tahun berlari ke depan untuk menerima umpan balik dan memperdaya kiper Freiburg, Alexander Schwolow untuk menuntaskan permainan indah timnya.

35 - @kaihavertz29 has scored his 35th #Bundesliga goal for #Leverkusen , as many as @bayer04_en legend Bernd #Schneider . Heir. #SCFB04 pic.twitter.com/6ZNEQYVebp

13 - Since the start of 2020, no player has been directly involved in more goals than Bayer Leverkusen's Kai Havertz within the top five European leagues (nine goals and four assists). Eruption. pic.twitter.com/HLCzJAUmPU