"Hati dan jiwaku bersama mereka".. FIFA menindak Hossam Hassan setelah ia mengibarkan bendera Palestina

Tim nasional Mesir mencetak prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah meraih kemenangan dramatis atas tim Australia melalui adu penalti (4-2), dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan emosi, sehingga “Al-Fara’una” berhasil menembus babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka.

Surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, yang berusia 59 tahun, adalah salah satu yang paling merayakan pencapaian bersejarah ini, di mana ia berfoto bersama para pendukung setelah pertandingan, dalam adegan mengharukan di mana para pendukung mengibarkan bendera Palestina di lapangan, sebuah langkah simbolis yang memicu reaksi luas.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa hal ini mungkin menjadi tantangan bagi peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang melarang atau berusaha membatasi pesan-pesan politik selama pertandingan.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan di zona campuran setelah pertandingan, Hossam Hassan mengatakan: “Hati dan jiwaku bersama mereka,” merujuk pada solidaritasnya dengan rakyat Palestina, sambil menegaskan bahwa kemenangan bersejarah ini ia persembahkan kepada “kedua bangsa yang baik dan mulia di Mesir dan Palestina,” sesuatu yang juga telah ia nyatakan sebelum pertandingan dimulai.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) diperkirakan akan mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan atau menjatuhkan sanksi terhadap pelatih Mesir tersebut karena mengibarkan bendera Palestina, mengingat sensitivitas situasi dan penerapan peraturan disiplin dalam turnamen internasional.

Timnas Mesir akan menghadapi tantangan berat baru di babak perempat final, saat mereka berhadapan dengan juara bertahan Argentina yang dipimpin bintang Lionel Messi, pada Selasa mendatang. Dalam laga yang dinanti-nantikan ini, “Faraon” berupaya melanjutkan penulisan sejarah dan meraih prestasi baru yang akan menambah catatan gemilang sepak bola Mesir.