Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hasilnya sama saja... Bayern Munich mempermalukan Real Madrid

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Spanyol
Jerman

Apakah Real Madrid akan membalikkan keadaan pada leg kedua?

Bayern Munich mengalahkan Real Madrid setelah menang 2-1 di Stadion Santiago Bernabéu, Selasa kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich unggul 2-0 tanpa balasan melalui gol Luis Díaz dan Harry Kane pada menit ke-41 dan ke-46, sebelum penyerang Real Madrid, Kylian Mbappé, memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions dan akan menghadapi pemenang dari laga Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Setelah pertandingan, Bayern Munich mengunggah foto pertandingan tersebut melalui akun berbahasa Arab mereka di "X", dan mengomentari: "Tutup atapnya atau buka... hasilnya sama saja."

Sebelumnya, Real Madrid telah mengajukan permohonan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk menutup atap Stadion Santiago Bernabéu, di tengah penolakan dari Bayern Munich dengan alasan dampak suara dan keributan penonton yang akan ditimbulkannya.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Namun, UEFA menyetujui keputusan Real Madrid, karena mereka memperbolehkan klub pemilik stadion untuk mengambil keputusan semacam itu tanpa masalah.

