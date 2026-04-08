Hasilnya sama saja... Bayern Munich mempermalukan Real Madrid

Bayern Munich mengalahkan Real Madrid setelah menang 2-1 di Stadion Santiago Bernabéu, Selasa kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich unggul 2-0 tanpa balasan melalui gol Luis Díaz dan Harry Kane pada menit ke-41 dan ke-46, sebelum penyerang Real Madrid, Kylian Mbappé, memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions dan akan menghadapi pemenang dari laga Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Setelah pertandingan, Bayern Munich mengunggah foto pertandingan tersebut melalui akun berbahasa Arab mereka di "X", dan mengomentari: "Tutup atapnya atau buka... hasilnya sama saja."

Sebelumnya, Real Madrid telah mengajukan permohonan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk menutup atap Stadion Santiago Bernabéu, di tengah penolakan dari Bayern Munich dengan alasan dampak suara dan keributan penonton yang akan ditimbulkannya.

Namun, UEFA menyetujui keputusan Real Madrid, karena mereka memperbolehkan klub pemilik stadion untuk mengambil keputusan semacam itu tanpa masalah.

