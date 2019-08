UEFA telah menyelesaikan undian fase grup Liga Europa musim 2019/20 yang berlangsung di Grimaldi Forum, Monako, Jumat (30/8) pukul 18:00 WIB.

Tiga klub Liga Primer Inggris, , , dan Wolverhampton masing-masing tergabung di Grup L, F, dan K.

Man United berada di grup terakhir yakni Grup L bersama Astana, Partizan, dan AZ Alkmaar.

Arsenal terhimpun di Grup F dengan , Standard Liege, serta Vitoria SC.

yang kali terakhir mencicipi Piala UEFA pada musim 1980/81, bergabung di Grup K bareng , Braga, dan Slovan Bratislava.

Sementara itu, duo klub ibukota Italia, dan AS , masing-masing menjadi unggulan di Grup E dan J.

Lazio berada di Grup E bersama , , dan CFR Cluj. Sedangkan Roma tergabung dengan , , serta Wolfsberg.

Di Grup A, klub tersukses Liga Europa, , diprediksi bakal mengamankan satu tiket ke fase gugur, tim arahan Julen Lopetegui tersebut tergabung bersama APOEL, Qarabag, dan Dudelange.

