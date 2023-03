Hasil Sidang Komdis Terbaru, PSSI Raup Rp85 Juta Termasuk Dari Denda Persib Bandung

Terdapat tiga keputusan dari hasil sidang Komite Disiplin terbaru.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah menggelar rapat pada 14 Maret lalu, dan PSSI telah merilis hasil dari rapat tersebut.

Berdasarkan keputusan Komdis yang dibuat baru-baru ini, terdapat tiga poin dari hasil rapat yang dikenakan kepada tiga klub.

Seluruhnya diperuntukkan klub Liga 1 2022/23, karena Liga 2 sendiri memang sudah dihentikan pada musim 2022/23.

Persib Bandung menerima denda paling besar, yakni sebesar Rp50 juta. Itu karena, terdapat lima kartu kuning untuk Persib dalam satu pertandingan.

Dalam regulasi, memang tim yang terkena lima kartu kuning atau lebih, akan dikenakan denda puluhan juta.

Selain denda untuk Persib, Komdis PSSI juga menghukum individual karena pelanggaran disiplin. Berikut lengkapnya:

1. Sdr. Budi Setiawan (Ofisial Persikabo 1973)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persikabo 1973 vs Bali United FC



- Tanggal Kejadian: 3 Maret 2023



- Jenis Pelanggaran: menunjukkan gestur jari tengah kepada tim lawan



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000





2. Sdr. Nurhidayat HH (Pemain Bhayangkara FC)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: PSS Sleman vs Bhayangkara FC



- Tanggal Kejadian: 6 Maret 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan tekel keras kepada pemain lawan (serious foul play)



serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan



diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; denda Rp10.000.000





3. Tim Persib Bandung



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persib Bandung vs Persik Kediri



- Tanggal Kejadian: 8 Maret 2023



- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning



- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.000.