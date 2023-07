Hasil Sidang Komdis: Persija Jakarta Kena Denda Rp25 Juta

Total denda Rp100 juta berdasarkan hasil rapat Komdis pada 28 Juli 2023.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah menggelar rapat terbaru pada 28 Juli 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, didapatkan empat keputusan.

Panitia pelaksana pertandingan dari PSS Sleman, PSIS Semarang hingga Persita Tangerag masing-masing dikenakan denda senilai Rp25 juta.

Hukuman tersebut dijatuhkan kurang lebih karena alasan yang sama, yakni gagal mengantisipasti kedatangan dari suporter tamu ketika menggelar laga kandang.

Persija Jakarta juga harus dikenakan hukuman oleh Komdis. Hukuman tersebut lagi-lagi karena suporter yang menerobos masuk laga tandang, meski sudah dilarang.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 28 Juli 2023

1. Klub PSIS Semarang



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSS Sleman vs PSIS Semarang



- Tanggal Kejadian: 21 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: adanya suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman, Pengawas Pertandingan dan diperkuat dengan bukti bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000





2. Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSS Sleman vs PSIS Semarang



- Tanggal Kejadian: 21 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu di stadion. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman, Pengawas Pertandingan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000





3. Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persija Jakarta



- Tanggal Kejadian: 22 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu di stadion. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang, Pengawas Pertandingan, Venue Manager, Ketua The Jakmania dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000





4. Klub Persija Jakarta



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persija Jakarta



- Tanggal Kejadian: 22 Juli 2023



- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang, Pengawas Pertandingan, Venue Manager, Ketua The Jakmania dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.



- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000