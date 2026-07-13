Hasil pemeriksaan... Apakah Courtois mengalami cedera serius?

Pemain asal Belgia, Thibaut Courtois, pada Senin pagi ini menjalani pemeriksaan medis di Kompleks Olahraga Val-de-Papas untuk menilai seberapa parah cedera yang memaksanya meninggalkan pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", hasilnya sangat menggembirakan setelah pemeriksaan tersebut menyingkirkan kemungkinan adanya cedera serius, sehingga pada akhirnya terbukti bahwa hal itu hanyalah alarm palsu.

Kiper Belgia tersebut mengalami cedera pada Jumat lalu di Los Angeles, setelah melakukan beberapa penyelamatan gemilang yang menjaga harapan timnas Belgia, sebelum akhirnya terjatuh di lapangan akibat rasa sakit pada otot kakinya, saat skor masih imbang 1-1, sehingga ia meminta diganti 20 menit sebelum pertandingan berakhir.

Sen Lammens masuk menggantikan Courtois, sebelum kebobolan gol yang memastikan Spanyol lolos, sementara pemandangan Courtois meninggalkan lapangan sambil menangis semakin menambah kekhawatiran, baik karena tanda-tanda rasa sakit yang jelas terlihat pada dirinya maupun karena cedera tersebut terjadi di area yang sama dengan yang pernah dialaminya beberapa bulan lalu.

Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, karena pada bulan Maret lalu Courtois mengalami cedera otot pada otot rektus femoris, yang membuatnya absen selama beberapa minggu pada fase krusial musim tersebut, serta menghalanginya untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan penting di Liga Champions.

Oleh karena itu, cedera terbarunya di kaki yang sama memicu kekhawatiran akan terjadinya kambuh yang dapat memengaruhi awal musimnya mendatang, namun diagnosis yang dikeluarkan hari Senin ini sepenuhnya menghilangkan dugaan tersebut.

Setelah mendapat lampu hijau dari tim medis, Courtois akan melanjutkan liburannya setelah musim yang panjang dan partisipasinya di Piala Dunia, dengan rencana kembali ke sesi latihan Real Madrid pada akhir Juli ini, sesuai dengan jadwal bertahap yang ditetapkan untuk kembalinya para pemain internasional, tanpa memengaruhi jadwal kembalinya atau rencana José Mourinho terkait posisi penjaga gawang.