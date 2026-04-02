Harus waspada... Kapan Bellingham akan menjadi starter bersama Real Madrid?

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, berencana untuk menangani pemain Inggris Jude Bellingham dengan hati-hati, setelah ia pulih dari cedera panjang yang dideritanya pada awal Februari lalu.

Bellingham kembali dari cedera dan tampil sebagai pemain pengganti selama 17 menit saja dalam derby melawan Atlético Madrid, sebelum jeda internasional dimulai, di mana ia bergabung dengan pemusatan latihan timnas Inggris.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Jude Bellingham telah kembali, namun belum sepenuhnya pulih, dan kembalinya ke tim adalah satu hal, sedangkan mencapai kebugaran penuh adalah hal lain, sehingga ia masih membutuhkan waktu.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Inilah kesimpulan yang disepakati oleh staf teknis Real Madrid dan timnas Inggris, di mana Jude menghabiskan periode ini di London bersama timnas The Three Lions, namun ia belum siap untuk bermain dan tidak bermain satu menit pun."

Dia melanjutkan: "Semua orang, termasuk Jude sendiri, sepakat bahwa risiko kambuh tidak boleh diremehkan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga menjelang Piala Dunia."

Dia juga menyebutkan bahwa Bellingham telah mendapat persetujuan medis, namun dia masih belum sepenuhnya siap untuk kembali ke skuad utama Real Madrid.

Bellingham menghabiskan satu setengah minggu terakhir bersama timnas Inggris, berlatih dengan cerdas dan tenang, namun tanpa benar-benar bermain; ia tidak tampil melawan Uruguay maupun Jepang.

Bellingham kembali ke Madrid kemarin, dan kini berada di Valdebebas, di mana ia akan bergabung dengan tim Real Madrid, namun di bawah pengawasan medis yang ketat.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Kewaspadaan diperlukan: Bellingham tidak akan menjadi starter melawan Real Mallorca pada hari Sabtu, dan hampir pasti ia juga tidak akan menjadi starter dalam pertandingan leg pertama melawan Bayern Munich pada hari Selasa. Ia akan masuk dalam skuad untuk kedua pertandingan tersebut, dan siap bermain selama beberapa menit, namun kembalinya akan dilakukan secara bertahap."

Dia menambahkan: "Tujuannya tentu saja agar Bellingham pada akhirnya menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Namun, ini adalah tujuan jangka menengah; dalam jangka pendek, tim yang tampil baik akan tetap tidak berubah: Federico Valverde di sayap kanan, dengan kebebasan bergerak di seluruh lapangan, Thiago Petarich dan Aurélien Tchouaméni di lini tengah, serta Arda Güler di sayap kiri. Inilah lini tengah yang mengalahkan Manchester City, dan diperkirakan akan terus seperti ini."

Satu-satunya perubahan yang diperkirakan dalam susunan pemain inti Real Madrid melawan Mallorca akan terjadi di lini depan; Mbappé akan menjadi starter melawan Mallorca, yang akan mengembalikan Ibrahim Díaz ke bangku cadangan.

Soal bagaimana memasukkan Bellingham ke dalam tim, hal itu masih menjadi pertanyaan untuk masa depan, dan pada suatu saat Arbeloa harus mengambil keputusan untuk menempatkan Güler atau Thiago di bangku cadangan guna memberi ruang baginya, namun momen itu akan datang nanti.

Saat ini, Bellingham belum siap untuk bermain sebagai starter, karena ia belum sepenuhnya pulih, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai 100% kebugarannya; mendapatkan persetujuan medis adalah satu hal, dan siap untuk kompetisi sesungguhnya adalah hal lain.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa skenario yang paling realistis adalah kembalinya Bellingham dalam kondisi prima di Munich, dua minggu kemudian pada leg kedua perempat final Liga Champions, dan hingga saat itu, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama.

