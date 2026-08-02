Sebuah laporan media pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa Barcelona ingin meniru model Real Madrid dalam bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Real Madrid pada musim panas ini menjalani bursa transfer besar-besaran, di mana klub ibu kota tersebut berinvestasi secara besar-besaran untuk menyediakan skuad yang kuat bagi Jose Mourinho, sehingga memungkinkan "Special One" merebut kembali gelar La Liga dan Liga Champions Eropa, melalui susunan pemain-pemain terbaik.

Dan jika Real Madrid mampu berinvestasi sebesar ini pada musim panas ini, itu juga berkat pengembalian dana dalam jumlah besar yang diperoleh dari akademi mudanya.

Secara keseluruhan, klub telah memperoleh kembali hampir 200 juta euro pada musim panas ini, melalui penjualan pemain saat ini dan transfer para pemain yang hak kepemilikannya masih dipertahankan Real Madrid sebesar 50%.

Dan urusannya belum selesai, sebab diperkirakan Jacobo Ramon (Como) dan Sergio Arribas (Almeria) masing-masing akan mendatangkan dana dalam jumlah besar. Ini adalah model inovatif yang telah terbukti efektif dan sangat menguntungkan.

Dan klub Barcelona berkeinginan mengikuti jejak tersebut. Menyadari kualitas para pemain muda di akademi La Masia, Barcelona berniat meniru rival tradisionalnya dan mulai memanfaatkan mereka untuk memperkuat sumber keuangannya.

Inilah yang dilaporkan oleh radio "Cadena SER", yang menjelaskan bahwa klub Catalan tersebut kini akan mempertahankan 50% dari hak penjualan para pemainnya.

Dan hal itu akan dimulai dengan kepergian Jofre Torrents, bek muda yang diperkirakan akan pindah ke Ajax.

Kepindahannya akan berbentuk pinjaman dengan opsi pembelian senilai 5 juta euro. Jika opsi ini diaktifkan dan ia bertahan di Ajax secara permanen, Barcelona akan mempertahankan 50% dari haknya ditambah opsi membeli kembali dengan harga 20 juta euro.

Dan ini akan menjadi kondisi yang lazim bagi semua pemain lokal yang dijual. Ini adalah cara untuk mengamankan pendapatan tambahan dalam jangka menengah, atau bahkan untuk mempermudah mendatangkan mereka kembali jika mereka menjadi bintang dan Barcelona menginginkan kepulangan mereka.