'Tak Ada Yang Lebih Bagus Dari Harry Maguire' - Di Manchester United Warga Kelas Dua, Mengapa Maguire Masuk Timnas Inggris?

Gareth Southgate mengungkap alasan mengapa tetap memanggil bek 29 tahun tersebut meski kini ia hanya penghangat bangku cadangan di Old Trafford

Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate bersumpah akan selalu memanggil Harry Maguire masuk skuad The Three Lions karena saat ini tak ada bek tengah lain yang lebih baik darinya.

Maguire masih belum ditunjuk sebagai starter di laga Liga Primer Inggris buat Manchester United semenjak dua kekalahan beruntun di tangan Brighton dan Brentford di awal musim 2022/23.

Banyak yang menuntut agar bek termahal di dunia itu dicoret dari starting XI Inggris untuk melawan Italia di UEFA Nations League, Sabtu (24/9) dini hari WIB, tetapi Southgate meyakini bahwa kapten The Red Devils itu masih merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki The Three Lions.

"Anda harus selalu mengungkap alasan penilaian Anda dan kami merasa bahwa dia merupakan seorang pemain penting," jelas Southgate, yang bercanda dia mempertaruhkan segala reputasi yang dia miliki dengan memanggil Maguire.

"Jika kami merasa ada pemain berpengalaman yang siap bermain satu level di atasnya dan menggantikannya, maka akan ada pertimbangan berbeda."

"Maguire adalah bek sentral kami yang paling dominan di udara. Dia dan John [Stones] luar biasa dengan bola."

Man United selalu kalah setiap kali memasang kapten mereka sebagai starter, dan selalu menang setiap kali mencadangkannya.

Bos baru MU Erik ten Hag saat ini lebih sering menduetkan Raphael Varane bareng Lisandro Martinez, yang menyusul bekas pelatihnya di Ajax itu ke Old Trafford.