'One Weason Wonder' - Sindiran Harry Kane Kepada Pengkritik Usai Pecahkan Rekor Tottenham Hotspur

Harry Kane mengunggah pesan yang menyindir para pengkritiknya setelah memecahkan rekor pencetak gol Tottenham Hotspur melawan Manchester City.

Kane pecahkan rekor Spurs

Mengunggah pesan yang tampak menyindir

Berharap untuk melanjutkan performa bagus melawan Leicester

APA YANG TERJADI? Kane mencetak satu-satunya gol pertandingan di menit ke-15 untuk mengamankan tiga poin penting bagi Spurs di Liga Primer melawan Manchester City. Dengan sepakannya, ia memecahkan rekor Jimmy Greaves dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Lilywhites dengan 267 gol. Itu juga merupakan gol ke-200 sang striker di Liga Primer. Setelah laga, ia mengunggah foto di media sosial pribadinya dengan tulisan 'One Season Wonder' disertai emoji wajah dengan mata berkedip.

GAMBARAN BESAR: 'Dia cuma keajaiban satu musim' adalah yel-yel yang dilontarkan oleh para penggemar Spurs sebagai sindiran terhadap pendukung rival yang menyebut Kane sebagai kegagalan.

APA SELANJUTNYA? Tim asuhan Antonio Conte selanjutnya akan menghadapi Leicester City pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (11/2) malam WIB.