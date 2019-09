Striker Hotspur dan timnas Inggris, Harry Kane, mengakui bahwa dirinya memang mengalokasikan waktu khusus untuk berlatih tendangan penalti.

Kane mencetak hat-trick saat Inggris mengalahkan Bulgaria dengan skor 4-0 pada laga ketiga Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2020 di Wembley, Sabtu (7/9) malam WIB.

Dua di antara trigol Kane pada pertandingan tersebut dicetak sang pemain melalui sepakan penalti.

"Kerja keras dan latihan," ucap Kane selepas laga saat ditanya rahasia akurasi mencetak gol dari titik putih.

"Kami melakukan banyak hal selama sepekan. Sehari sebelum pertandingan, saya dan beberapa pemain lain akan menambah intensitas latihan khusus tendangan penalti," tutur pemain berusia 26 tahun itu.

