Harry Kane mengelak saat ditanya soal yang sulit: Lihat saja Messi

Kapten tim nasional Inggris, Harry Kane, menegaskan bahwa ia tidak tahu apakah ini adalah Piala Dunia terakhirnya setelah kekalahan menyakitkan yang dialami tim negaranya di semifinal melawan Argentina.

Kane, yang akan berusia 33 tahun akhir bulan ini, berharap dapat membawa Inggris ke final Piala Dunia pertama sejak 1966 pada Minggu mendatang, namun Argentina berhasil merebut kemenangan (2-1) di menit-menit akhir.

Inggris sempat memimpin berkat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon (55) hingga menit-menit akhir, sebelum Argentina membalikkan keadaan dengan dua gol di menit-menit akhir melalui Enzo Fernández (85) dan Lautaro Martínez (90+2).

Kane menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan apakah ini akan menjadi penampilannya yang terakhir di Piala Dunia ketika ditanya oleh koresponden jaringan “Sky Deutschland” mengenai masa depannya.

Namun, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris itu menyoroti bahwa partisipasi kapten Argentina, Lionel Messi, pada usia 39 tahun menjadi bukti bahwa ia mungkin masih bisa tampil di Piala Dunia empat tahun mendatang.

“Masih terlalu dini untuk mengatakan itu,” kata Kane seperti dilansir surat kabar “Daily Mail”. “Saya menanganinya tahun demi tahun dan melihat bagaimana perasaan saya, karena saya suka bermain untuk timnas Inggris.”

Ia menambahkan: “Tapi tentu saja, empat tahun adalah waktu yang lama… Namun di sisi lain, Anda bisa melihat seseorang seperti Messi yang masih tampil di level tertinggi bahkan di usia yang sudah lanjut. Sejujurnya, saya tidak tahu.”

Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Kane menjelaskan: “Saya sangat kecewa. Kecewa untuk para pemain, kecewa untuk semua orang.”

Dia menambahkan: “Kami bermain bagus di sebagian besar pertandingan. Saat kami unggul 1-0, sepertinya kami hanya berusaha mempertahankan skor, dan itu tidak cukup di level ini.”

Dia melanjutkan: “Saya merasa sangat kecewa karena kami telah berjuang keras untuk bisa berada di sini. Para pemain telah memberikan segalanya—tenaga, keringat, dan air mata. Kalah dengan cara seperti ini hari ini sungguh sangat mengecewakan.”

Dia menambahkan: “Kami mengalami kesulitan dalam menekan bola… Kami menekan mereka dengan baik di babak pertama dan awal babak kedua. Kami membuat mereka berada di bawah tekanan besar, terutama di area depan lapangan, yang memungkinkan kami merebut bola dan mengendalikan pertandingan sedikit lebih baik.”

Ia menambahkan: “Setelah gol itu, entah karena mereka menambah jumlah pemain di lini serang atau karena kami tidak mampu mengimbangi mereka secara satu lawan satu, serangan demi serangan menghujani kami seperti gelombang bertubi-tubi, dan kami berusaha bertahan. Para pemain berhasil menahan serangan mereka, tetapi pada akhirnya itu tidak cukup.”

Dia melanjutkan: “Para pemain selalu siap menghadapi setiap momen dalam pertandingan. Saat kami unggul, pesan yang disampaikan adalah untuk terus mencoba dan mencetak gol lagi.”

Dia menyimpulkan: “Lalu tentu saja, ketika mereka mencetak dua gol, kami berusaha mendapatkan sesuatu, tetapi kami tidak berhasil.”