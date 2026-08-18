Harry Kane memberi peringatan kepada Bayern Munich soal masa kontraknya yang hampir habis, seraya menegaskan bahwa negosiasi mengenai perpanjangan kontrak akan dimulai pekan ini atau pekan depan, dengan hanya tersisa satu tahun lagi hingga berakhirnya ikatannya dengan klub Jerman tersebut.

Kontrak Harry Kane dengan Bayern Munich berakhir pada 30 Juni 2027.

Penyerang Inggris berusia 33 tahun itu, yang bergabung dengan tim Jerman pada Agustus 2023 dari Tottenham, menerima gaji total sebesar 25 juta euro per tahun.

Bayern Munich sendiri sudah berupaya memperpanjang kontrak sang penyerang haus gol, dan menanti Harry Kane di kantor mereka di Jalan Ingolstadt untuk membahas masa depannya.

Harry Kane berkata: "Kami sudah menjelaskan bahwa kami ingin membicarakan hal ini setelah Piala Dunia dan setelah liburan saya. Jadi hingga saat ini saya belum tahu tanggal pastinya, tetapi pembicaraan akan dimulai pekan ini atau pekan depan. Kami akan memulai pembicaraan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kami tenang. Dan saya rasa mereka juga tenang."

Penyerang Inggris itu menambahkan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Bild": "Sekarang tentu saja adalah waktu yang tepat untuk memulai pembicaraan, mengingat kami hanya menyisakan waktu satu tahun lagi."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hal yang penting. Namun kedua belah pihak tenang, dan saya cukup yakin bahwa pembicaraan akan dilangsungkan pekan ini atau pekan depan."

Uli Hoeness, Presiden Kehormatan Bayern Munich, mengomentari perpanjangan kontrak Harry Kane, dengan berkata: "Saya belum berbicara langsung dengan Harry mengenai hal ini, tetapi saya tahu ia sangat bahagia di Munich. Dan kami juga sangat senang dengannya, dan sebenarnya tidak ada alasan apa pun yang mendorongnya untuk pergi tahun depan. Setidaknya, saya tidak melihat ia akan pergi."

Harry Kane telah mencetak 146 gol dan memberikan 33 assist dalam 147 pertandingan yang ia jalani bersama Bayern Munich.