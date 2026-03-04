Goal.com
Harry Kane Dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik Sepuluh Tahun Terakhir: Statistik Mengagumkan di Dalamnya!

Produktivitas yang lebih tinggi di tim yang lebih lemah dan liga yang lebih sulit? Harry Kane melakukannya dengan tepat. Simak analisis menarik mengapa dia dianggap sebagai striker terbaik saat ini, bahkan lebih baik dari Benzema!

Dalam dunia perdebatan sepak bola yang penuh gairah, pertanyaan tentang siapa striker terbaik dalam dekade terakhir terus memecah belah para penggemar. Harry Kane adalah salah satunya. 

Ed Hindle bertekad meyakinkan semua orang bahwa Kane adalah penyerang paling lengkap dalam sepak bola modern. Ia menggabungkan ketajaman dalam mencetak gol dengan visi kreatif yang jarang dimiliki oleh pemain lain.

“Harry Kane adalah penyerang terbaik dalam 10 tahun terakhir, bro,” kata Ed dengan tegas.

"Kita punya Benzema di Prancis, kan," sela tuan rumah lainnya.

Perdebatan segera meluas melampaui sekadar jumlah gol. “Harry Kane mencetak lebih banyak gol daripada Benzema, dan dia melakukannya di tim yang jauh lebih buruk di liga yang jauh lebih sulit,”

Permainan serba bisa Kane menjadi penentu. “Harry Kane bukan hanya penyerang, tapi juga penghubung permainan,” tegas Ed. “(Dia seperti Benzema) tapi sedikit lebih baik dari Benzema.”

Has Harry Kane been a better striker than Karim Benzema over the last 10 years? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #fanzone #premierleague #championsleague #worldcup

Pertanyaan balasan yang diantisipasi segera ditolak: "(Jadi kamu bilang Benzema tidak bisa melakukan permainan penghubung?) Saya tidak mengatakan Benzema tidak bisa, saya mengatakan Harry Kane bisa melakukannya lima kali lebih baik."

Kemudian datanglah fakta statistik yang mengejutkan. “Harry Kane pada 2021 memenangkan Sepatu Emas Premier League dan menjadi pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim. Hal yang orang-orang suka bicarakan tentang Salah, tapi tidak banyak yang menyebut Harry Kane melakukannya beberapa tahun sebelumnya.”

Argumen yang meyakinkan ini menyoroti konsistensi, fleksibilitas, dan dampak Kane di salah satu liga terberat di dunia, meskipun sering kali memimpin tim yang kurang diisi bintang.

