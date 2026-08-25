Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1070308766.jpgXinhua

Diterjemahkan oleh

Hari yang menyedihkan di Pyramids: Kepergian mendadak yang melukai benteng biru langit

Pyramids FC
Premier League
Mesir

Apa yang terjadi?

Suasana duka menyelimuti klub Pyramids setelah wafatnya Mayor Jenderal Hisham Zeid, direktur manajemen pertandingan klub, pada hari Selasa ini, menyusul krisis kesehatan mendadak yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir, yang membuatnya dilarikan ke salah satu rumah sakit di New Cairo sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Dewan direksi klub Pyramids, komite eksekutif, dan seluruh staf klub menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sang mayor jenderal, mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kepergiannya, serta menyampaikan duka cita kepada keluarga dan kerabatnya, seraya memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya.

Klub menegaskan bahwa Hisham Zeid merupakan sosok berkompeten yang dikenal dengan keikhlasan dan dedikasinya dalam bekerja. Ia telah memberikan banyak kontribusi kepada Pyramids selama bertahun-tahun mengemban tanggung jawab manajemen pertandingan, dan memiliki peran menonjol dalam pengaturan serta pengelolaan pertandingan tim.

Pyramids menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum, memohon kepada Allah agar menempatkannya di surga-Nya yang luas, dan memberikan kesabaran serta ketabahan kepada keluarganya, menyusul kepergiannya yang meninggalkan suasana duka di dalam klub.

Klub mengumumkan bahwa salat jenazah untuk Mayor Jenderal Hisham Zeid akan dilaksanakan sore ini, dan jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman keluarga.

Premier League
Pyramids FC crest
Pyramids FC
PYR
Abo Qir Semad crest
Abo Qir Semad
ABQ
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google