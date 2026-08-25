Suasana duka menyelimuti klub Pyramids setelah wafatnya Mayor Jenderal Hisham Zeid, direktur manajemen pertandingan klub, pada hari Selasa ini, menyusul krisis kesehatan mendadak yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir, yang membuatnya dilarikan ke salah satu rumah sakit di New Cairo sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Dewan direksi klub Pyramids, komite eksekutif, dan seluruh staf klub menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sang mayor jenderal, mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kepergiannya, serta menyampaikan duka cita kepada keluarga dan kerabatnya, seraya memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya.

Klub menegaskan bahwa Hisham Zeid merupakan sosok berkompeten yang dikenal dengan keikhlasan dan dedikasinya dalam bekerja. Ia telah memberikan banyak kontribusi kepada Pyramids selama bertahun-tahun mengemban tanggung jawab manajemen pertandingan, dan memiliki peran menonjol dalam pengaturan serta pengelolaan pertandingan tim.

Pyramids menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum, memohon kepada Allah agar menempatkannya di surga-Nya yang luas, dan memberikan kesabaran serta ketabahan kepada keluarganya, menyusul kepergiannya yang meninggalkan suasana duka di dalam klub.

Klub mengumumkan bahwa salat jenazah untuk Mayor Jenderal Hisham Zeid akan dilaksanakan sore ini, dan jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman keluarga.