Hari yang luar biasa namun penuh kekecewaan bagi bintang timnas Mesir

Mahmoud Hassan "Trezeguet" mencatatkan tonggak baru dalam karier internasionalnya bersama tim nasional Mesir, namun hal itu justru menjadi momen yang paling menyakitkan bagi tim Firaun.

Trezeguet masuk menggantikan Haitham Hassan pada menit ke-73 dalam pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Selasa malam, sekaligus menandai penampilan internasional ke-100-nya bersama timnas Mesir.

Timnas Mesir nyaris mencetak prestasi bersejarah dengan menyingkirkan timnas Argentina, sang "juara bertahan", dan melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah sempat unggul berkat dua gol dari Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Namun, Messi dan rekan-rekannya yang memiliki kata terakhir dengan mencetak tiga gol dalam 13 menit, sehingga lolos dalam pertandingan yang sangat menegangkan tersebut.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Timnas Swiss di babak perempat final setelah Swiss menang melalui adu penalti 4-3 pada Rabu pagi tadi.

Baca juga: “Turnamen yang direkayasa demi Messi”... Protes global terhadap wasit pertandingan Mesir vs Argentina