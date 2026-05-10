Hari bersejarah bagi Como: Douvikas membawa klub ini ke kompetisi Eropa

Como mencatat sejarah klub pada Minggu sore dengan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Berkat kemenangan tipis atas Hellas Verona, tim asuhan Cesc Fàbregas dipastikan akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan.

Klub asal Lombardy ini kembali ke level tertinggi Italia pada musim 2024/25, setelah absen selama lebih dari dua puluh tahun. Pada musim pertama kembalinya ke Serie A, tim asuhan Fàbregas berhasil finis di posisi kesepuluh.

Kenaikan performa ini tidak terlepas dari akuisisi pada 2019, saat Como masih berkompetisi di Serie D. Saudara Hartono mengambil alih klub pada tahun itu. Sejak saat itu, Como memiliki pemilik klub terkaya di sepak bola Italia.

Musim ini pun berjalan sangat baik. Como bersaing di papan atas Serie A sepanjang tahun dan pada Minggu, dengan kemenangan tandang atas Hellas Verona (0-1), memastikan partisipasi di kompetisi Eropa.

Gol penentu kemenangan tercipta pada menit ke-70, dicetak oleh mantan pemain FC Utrecht, Anastasios Douvikas. Pemain asal Yunani itu dengan mudah mengalahkan Andrias Edmundsson dalam duel, melepaskan tendangan yang indah, dan mengecoh kiper dengan bola yang melesat ke sudut kanan gawang.

Berkat kemenangan ini, Como setidaknya sudah memastikan diri bermain di Conference League. Namun, tim asuhan pelatih asal Spanyol ini masih berpeluang merebut posisi Eropa yang lebih tinggi. Selisih poin dengan peringkat ketiga dan keempat, masing-masing Juventus dan AC Milan, hanya tiga dan dua poin, dengan dua putaran pertandingan tersisa. Namun, AC Milan masih akan bertanding pada putaran ini dan dapat memperlebar selisih menjadi lima poin.