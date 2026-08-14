Masa depan bintang Portugal Rafael Leao berubah dari sebuah transfer besar yang dinanti-nantikan menjadi beban berat bagi Milan, setelah klub memutuskan menurunkan tuntutan finansial mereka secara mengejutkan dan membuka pintu bagi kepergiannya dengan harga kurang dari separuh klausul pelepasannya.

Jaringan "Football Italia" mengungkap bahwa pelatih baru Rossoneri, Ruben Amorim, tidak terlalu terkesan dengan bintang Portugal itu, dan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang bisa dijual pada musim panas ini apabila datang tawaran yang sesuai.

Leao (27 tahun) telah memberi tahu manajemen Milan pada akhir musim 2025-2026 tentang keinginannya untuk menjalani pengalaman baru di luar Italia, dengan lebih memilih pindah ke Liga Inggris atau Liga Spanyol. Dengan hanya menyisakan dua tahun dalam kontraknya, klub menyadari bahwa musim panas ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk meraih keuntungan finansial sebelum ia memasuki tahun terakhir dan harganya semakin turun.

Meski demikian, hingga kini pemain tersebut belum menerima tawaran resmi apa pun dari Inggris atau Spanyol, dan dengan tersisa hanya dua pekan sebelum bursa transfer ditutup, masa depannya masih menggantung.

Menurut yang dilaporkan "Sky Sport Italia", Amorim telah menyusun daftar nama kandidat yang bisa hengkang, yang meliputi Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, dan David Odogu, dengan kemungkinan melepas pula Leao, Santiago Gimenez, dan Pervis Estupinan.

Jaringan tersebut menegaskan bahwa Amorim tidak keberatan Leao bertahan untuk musim 2026-2027, tetapi ia juga tidak akan menolak menjualnya jika syarat-syarat yang sesuai terpenuhi.

Dari 175 menjadi 40 juta euro

Kejutan terbesar terletak pada perkembangan harga pemain. Setelah pada awalnya Milan meminta 60 juta euro, lalu menurunkan batas ekspektasinya menjadi antara 50 dan 60 juta, laporan hari Jumat mengungkap bahwa manajemen kini bersedia mendengarkan tawaran yang berkisar antara 40 dan 45 juta euro saja, sebuah kejatuhan besar dibandingkan klausul pelepasan sebesar 175 juta euro yang ditetapkan klub pada pembaruan kontrak terakhirnya.

Yang semakin memperumit situasi adalah cedera robek otot yang dialami Leao, yang akan membuatnya absen dari pertandingan persahabatan melawan Manchester United pada hari Sabtu, dan juga mengancam ketidakhadirannya pada pembukaan Serie A melawan Torino pada hari Minggu mendatang.