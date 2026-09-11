Setelah harian Spanyol AS pada Kamis melaporkan kemajuan awal dalam pembicaraan, menurut Romano beberapa jam kemudian disebutkan bahwa seluruh detail antara Los Blancos dan pihak gelandang berusia 21 tahun itu telah dinegosiasikan sepenuhnya.

Kontrak baru itu disebut akan berlaku setidaknya hingga 2031. Romano bahkan melaporkan durasinya sampai 2032. Di dalam skuad, pemain Turki itu pun menembus level yang saat ini nyaris tak tertandingi: hanya rekrutan musim panas Yan Diomande, yang didatangkan klub dengan mahar fantastis 125 juta euro, yang memiliki kontrak lebih panjang hingga 2033.

Bagi Guler, tanda tangan yang akan datang ini berarti kenaikan status final ke elite klub. Kontrak awalnya, yang ditandatangani pada musim panas 2023 saat kepindahannya dari Fenerbahce, masih berlaku hingga 2029.

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Berapa biaya transfer yang dibayar Real Madrid kepada Fenerbahce untuk Arda Güler?

Saat itu, Real mentransfer biaya transfer sebesar 28 juta euro ke Istanbul. Sebuah investasi yang sejak lama terbukti lebih dari sepadan. Dengan nilai pasar saat ini sebesar 90 juta euro, kaki kiri itu memuncaki peringkat pesepakbola Turki termahal tanpa tandingan. Seiring durasi kontrak yang diperpanjang, status ini kini juga tercermin dalam gajinya: gaji Güler sebelumnya yang dikabarkan sebesar lima juta euro per tahun disebut akan mengalami kenaikan drastis.

Secara performa, youngster itu selangkah demi selangkah menjadikan dirinya tak tergantikan. Pada musim lalu, ia membukukan 20 keterlibatan gol dalam 51 penampilan di laga kompetitif dan semakin sering mengamankan tempat di starting XI.

Di bawah pelatih kepala baru Jose Mourinho, pemain ofensif itu juga menegaskan klaimnya: dalam tiga dari empat pertandingan liga pertamanya, ia tampil dalam susunan starter dan masing-masing mencatatkan satu gol serta satu assist. Di Liga Champions, hanya larangan bermain akibat kartu merah dari musim sebelumnya yang menghambatnya saat menang 2-1 atas Inter Milan.