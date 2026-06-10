Hanya terpaut 4 gol... Cristiano mengejar Messi dalam persaingan bersejarah

Legenda Argentina, Lionel Messi, memimpin daftar rekor bersejarah di Piala Dunia, menjelang dimulainya turnamen edisi 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bintang Inter Miami asal Amerika Serikat ini merupakan pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah, dengan 26 pertandingan.

Di belakangnya ada pemain Jerman Lothar Matthäus dengan 25 pertandingan, Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23 pertandingan), lalu rival abadinya Cristiano Ronaldo dengan 22 pertandingan.

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Daftar ini juga menampilkan bintang-bintang besar dari berbagai generasi, seperti Diego Maradona, Maldini, Cafu, dan Schweinsteiger.

Daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia:

26 pertandingan: Lionel Messi

25 pertandingan: Lothar Matthäus

24 pertandingan: Miroslav Klose

23 pertandingan: Paolo Maldini

22 pertandingan: Cristiano Ronaldo

21 pertandingan: Diego Maradona

21 pertandingan: Vladislav Zamuda

20 pertandingan: Cafu

20 pertandingan: Hugo Lloris

20 pertandingan: Philipp Lahm

20 pertandingan: Javier Mascherano

20 pertandingan: Bastian Schweinsteiger

20 pertandingan: Gregor Lato

Argentina akan bermain di Grup 10 Piala Dunia, bersama Aljazair, Yordania, dan Austria, sementara undian menempatkan Portugal di Grup 11, bersama Uzbekistan, Republik Demokratik Kongo, dan Kolombia.