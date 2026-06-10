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World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite

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Hanya terpaut 4 gol... Cristiano mengejar Messi dalam persaingan bersejarah

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Messi dan Ronaldo kemungkinan besar akan berlaga di Piala Dunia terakhir mereka

Legenda Argentina, Lionel Messi, memimpin daftar rekor bersejarah di Piala Dunia, menjelang dimulainya turnamen edisi 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bintang Inter Miami asal Amerika Serikat ini merupakan pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah, dengan 26 pertandingan.

Di belakangnya ada pemain Jerman Lothar Matthäus dengan 25 pertandingan, Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23 pertandingan), lalu rival abadinya Cristiano Ronaldo dengan 22 pertandingan.

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Daftar ini juga menampilkan bintang-bintang besar dari berbagai generasi, seperti Diego Maradona, Maldini, Cafu, dan Schweinsteiger.

Daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia:

  • 26 pertandingan: Lionel Messi
  • 25 pertandingan: Lothar Matthäus
  • 24 pertandingan: Miroslav Klose
  • 23 pertandingan: Paolo Maldini
  • 22 pertandingan: Cristiano Ronaldo
  • 21 pertandingan: Diego Maradona
  • 21 pertandingan: Vladislav Zamuda
  • 20 pertandingan: Cafu
  • 20 pertandingan: Hugo Lloris
  • 20 pertandingan: Philipp Lahm
  • 20 pertandingan: Javier Mascherano
  • 20 pertandingan: Bastian Schweinsteiger
  • 20 pertandingan: Gregor Lato

Argentina akan bermain di Grup 10 Piala Dunia, bersama Aljazair, Yordania, dan Austria, sementara undian menempatkan Portugal di Grup 11, bersama Uzbekistan, Republik Demokratik Kongo, dan Kolombia.

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