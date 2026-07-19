Hanya Spanyol yang berhasil mengungguli Argentina dalam 60 tahun terakhir

Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, Minggu malam ini, tidak hanya akan menjadi pertarungan memperebutkan gelar juara, tetapi juga akan menjadi pertarungan antara dua tim dengan akurasi umpan terbaik selama beberapa dekade terakhir.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, timnas Argentina memiliki tingkat akurasi umpan tertinggi di Piala Dunia edisi ini, yaitu 90,5%.

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Selama 60 tahun terakhir Piala Dunia, hanya tim nasional Spanyol yang mampu mengungguli angka tersebut, dengan mencatatkan 91,9% pada edisi 2018, dan 90,9% pada Piala Dunia 2022.

Timnas Argentina lolos ke final setelah memuncaki grupnya, lalu mengalahkan Cape Verde (3-2) di babak 32 besar, mengalahkan Mesir dengan skor yang sama di babak 16 besar, sebelum mengalahkan Swiss (3-1) di perempat final, dan Inggris (2-1) di semifinal.

Spanyol juga memuncaki grupnya, lalu menyingkirkan Austria (3-0) di babak 32 besar, mengalahkan Portugal (1-0) di babak 16 besar, sebelum mengungguli Belgia (2-1) di perempat final, dan Prancis (2-0) di semifinal.

Tim asuhan Lionel Scaloni ini mengincar gelar Piala Dunia keempat dalam sejarahnya, setelah menjuarainya pada tahun 1978, 1986, dan 2022, sementara Spanyol berupaya meraih gelar dunia keduanya, setelah mengangkat trofi untuk pertama dan terakhir kalinya pada edisi 2010.



